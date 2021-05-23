Gönüllerin fethi

İnsan hayatı bir yolculuktur. Bu yolculukta insanlık tabiat ve felsefe bataklığına girmiş boğulma tehlikesi ile karşı karşıya, hakikati bulamazsa ebedî hayatı mahvolacak.

Bu insanlardan yüzde 20’si sarhoş, bataklıkta olduğunu bilmiyor, çamurla oynuyor, gülüyor, eğleniyor.

Yüzde sekseni bataklık olduğunu anlar, fakat çıkış yolunu bilmiyor.

İşte bunları kurtarmanın iki yolu var.

O yüzde 20’sini topuzla ayıltmak, ikincisi yüzde seksenine yoluna ışık tutup kurtulacak yolu göstermektir. Fakat 20 kişi için ele topuz alınıyor. 80 kişide o topuza muhatap bırakılıyor. Halbuki o yolunu şaşırmışlara yolu gösterecek bir ışık verilmiyor.

Evet bu tablo günümüze birebir oturuyor. Şu anki siyasal İslâm bir topuz, yüzde yirmiyi ayıltmak için güç ve kuvvetle ya maddî imkânlar verilip en dalâlete düşmüş insanlar bakmışsın dindar oluyorlar ve çok güzel imkânlarla donatılıyorlar. Siyasal İslâma tabi oluyorlar. Veya insanlar ezilip, bertaraf ediliyor. Toplum bu şekilde ıslah edilmeye çalışılıyor. Yüzde seksen olan çoğunluğun kalp ve gönülleri feth edilse, İslâm’ın güzelliği gösterilse, imanın huzuru hissettirilse toplum kendiliğinden düzelir. O yüzde yirmi yüzde seksen içinde erir gider.

Bazı arızalarla topuz kırıldığında ise ortalıkta münafık ve fasıklardan geçilmiyor. Rabbim bizi siyaset topuzlarından muhafaza etsin ve yüz elimizle Nur’a sarılmayı ihsan etsin.