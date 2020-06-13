Dünya hırsları

“Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin muzır bir mikrobu olan ve terakkiyat-ı ecnebiyede saadet zannedilen zulümlü ve zulmetli ihtirasat-ı dünyeviye ehl-i imanı sevk eden sahtekâr hamiyet furuşları, Kur’ân’ın elmas kılıcı ile öldürerek, irtidada yüz tutan veyahut mertebe-i fıska inen ehl-i imanı Kur’ân-ı hakîmin hastanesine alır, tedavi eder” 1

Lem’alar’ı okurken, Hafız Ali Abinin Yedinci Notadan aldığı feyiz ile bu hakikatler yazılmış. Buradaki “irtidada yüz tutan veyahut mertebe-i fıska inen ehl-i iman” tabiri dünyevî ihtiraslarımızın bizlere nelere mal olacağını çok güzel gösteriyor.

Günümüzde ev alma furyası ile faize girip kredi çekenler, devlet kapısında iş sahibi olmak için rüşvet verenler, belli makam ve mevkiye gelmek için kardeşinin ayağını kaydıranlar, dinden taviz verenler bu muzır mikrobun tuzağına düşüyorlar. Bu öyle bir mikrop ki bütün topluma bulaşıyor. Örnek verecek olursak borcu olan kişi bankadan kredi çekiyor. Kredi çekerken de “zaten herkes bankadan kredi çekiyor hem bu devirde kim kime borç veriyor ki” diyerek bu muzır mikrobun ağına düşüyor.

“Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısıtıyor.” 2

Bu ihtiraslar yüzünden böyle günahları rahatlıkla işleyenler, eğer tövbe etmezlerse, Allah muhafaza insanı küfre götürür ve kalbinden iman nurunun gitmesine sebep olur. Herkes yapıyor diye haram ve günahlara girmek ve bunu da zamanla normal karşılamak, bizi korkunç bir tuzağa çekiyor. Bu gibi tuzaklardan uzak durmak için, imanımızı her daim takviye etmeliyiz.

Dipnotlar:

1. 17. Lem’a 7. Nota. 2. 2. Lem’a