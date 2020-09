Beklentiyle değil...

Allah’a güvenmek, her şeyi O’ndan beklemek ve her neticeyi O’ndan bilmek her şeyin aslıdır, esasıdır.

Tarlaya tohum attım, suyu verdim, güneş de vardı, gübresi tamdı, bir de iki kere çapa yaptım… Ve neticede mahsul olmadı diyemiyoruz!.. İlla ki, Allah’ın iradesi, kuvvet ve kuvveti takdiri o tarlada tecelli etmesi lâzım. O verir, O alır. Çünkü Allamül Guyubdur, her şeyi O bilir. Bazen verir, bazen vermez, bazen de hiç vermez. Bazen de misliyle verir. Ne lâzım? Duâ ve teslimiyet… Takdir Hüda’dandır. Çocuklarımı şöyle terbiye ettim, böyle yetiştirmeye çalıştım… Ama hiç de beklediğim, umduğum çocuklar olmadılar. Hatta en dindar şekliyle yetiştirdim. Maalesef haddi aşmadan, Allah’a teslim etmemiş ve yine O’ndan çocuğunla alâkalı bütün her şeyi istememişsin. Sonra o Kerimdir, Rahimdir, kudreti sonsuzdur. Bazen burada verir, bazen ahirette, bazen de hiç vermez. Ve bazen de misliyle emsali görülmemiş verir. Hatta bazen de İbrahim (as) gibi verir. Beşerin aklı O’nun icraatlarına yetişemez ve erişemez… Yeter ki samimî, mütevekkilane ve kalben iste!... Belki O senin istediğinden daha iyisini, daha güzelini ve daha hayırlısını verir. Zaten önemli olan da tarla tapan, çoluk çocuk değildir. Misalen de olsa bunlar baz alınmaz. Esas mesele insanın nefsini, şeytanını gemlemesi Allah katında bunları terbiye etmesi, eğitmesi, itaat ve inkiyad altına alabilmesidir. Nefsinin üstünde bir hâkimiyet ve otorite tanımayanlar, nefsin emrine girerler ve onun emirlerine âmâde olurlar, kayıt altına girerler. Adeta esaret zincirini kendi elleriyle halkalandırarak hayatlarının başına geçmesi için kadere fetva verdirirler. İman, Kur’ân ve İslâmiyet noktalarından mü’ min ve muvahhid insana lâzım olan; Allah’ın emredip yapmamızı istedikleriyle hallenebilmektir. Bu emir ve yasakları iyi öğrenip, iyi ve doğru bir şekilde hayata uygulayabilmektir. Çok lâzım ve ciddî olarak yapılması gereken işlerin yarım yamalağı, geçiştirileni, aldatmacası ve eksiği olmaz ve olmamalıdır da. Eğer Allah’a (cc) ve Resulüne (asm) inanıyorsak bunun için de tahkikî bir imanın bilgisi ve bu bilgiyi elde etmek için eğitim şarttır. Bu şartta ancak okumakla elde edilebilir.

