"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Celâleddin Harzemşah’tan Ömer Muhtar’a ve Bediüzzaman’a

26 Eylül 2021, Pazar
Asırların arkasında Harzem ordularının başında din, diyanet, ahlâk, insanlık bilmeyen Moğollara karşı harbeden ve “Benim vazifem Allah yolunda harbetmektir. Galip etmek ve mağlûp etmek Allah’a aittir…” diyen Celâleddin Harzemşah cihad manasındaki harbler için adeta tarihe bir imza atmıştı.

Bir asır öncesinde de inşaat betonlarının ve çukurlarının içerisine atarak bir milyon Fas’lı ve Cezayir’liyi öldüren zalim, gaddar ve gayr-i insanî bir güruh olan Fransızlara karşı, hürriyet ve inanç bağımsızlığı uğrunda cihad eden Ömer Muhtar da bu imzayı şöyle atmıştı: “Allah bana kâfire karşı cihad emretti. Ben ibadeti yerine getirdim. Zafer veya mağlûbiyet, o Allah’ın bileceği bir iştir…”

Ve Bediüzzaman, alevler içerisinde tutuşmuş imanları yanan bütün insanlığı kurtarmak için, onların kurtuluş ve hidayetleri uğrunda şöyle diyordu: “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hâkk’ın vazifesidir…” deyip ekliyordu: “İhlâs ile hareket etmeyi Kur’ân’dan ders almışım…”

İmanın, tahkiki imanın; kuvvetli ve sarsılmaz bir imanın mü’min ve muvahhid bir Müslümana kazandıracağı, en büyük ikrâm ve hal, şeytana ve şeytanlaşmış olan ehl-i küfre karşı imanî, Kur’ânî, İslâmî bir cehd ve azimdir.

Rabbim bizleri bu zamanda bu cehd ve azmi kazandıracak Kur’ânî, imanî, İslâmî muhteşem bir tefsir olan Risale-i Nurlar’ı okumak, anlamak ve tesirlerini hayatımızda İslâm kahramanları gibi yaşayarak göstermek nasip etsin inşallah.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoksuldan alıp zengine verdiler

    Düşün mazlumların yakasından

    Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı

    Türkiye için iklim senaryoları...

    Hollanda'da birçok kısıtlama sona erdi

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    AKP’deki erime 15 Temmuz’la başladı

    Öğrencilere kira yardımı yapılsın

    Gri pasaportta 5 ay sonra gelen cevap

    İsrail’e bir yıl süre

    Yüz yüze eğitimin devamı risk altında

    Sağlık Bakanlığı da AYM’yi dinlemiyor

    Sosyal medya gelirleri vergilendirilecek

    Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak

    Başbakanlığa adayım

    Kuraklık ayçiçeğini de olumsuz etkiledi

    Yemen'in geçici başkenti Aden, karanlığa gömüldü

    Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları yükselişte

    Şehit askerimiz Faruk Eser dualarla uğurlanıyor

    '5 büyük zincir market için ticaret müfettişleri görevlendirildi'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Muhalefet, nihayet …
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tevhid-i tedrisat ve imam-hatipler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aşılan(ma)ma hürriyeti
    Genel

    Yoksuldan alıp zengine verdiler
    Misbah ERATİLLA

    Nurlar’la ilk tanışmam
    Adnan NACİR

    “Ye kuşağım, ye, ye, ye...”
    Mehmet ÇETİN

    Kaderi doğru okumak ne demek?
    Faruk ÇAKIR

    Zarar eden sevinir mi?
    Mehmet KARA

    Yurt meselesinde kim kimi kandırıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.