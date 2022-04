Güzel dileklerle

Ahirzaman ya!.. Herkes her konuda ahkam kesiyor, hemen her konu herkes tarafından biliniyor..

Ramazan gelmiş ve geçmeye başlamışken zamane âlimlerinden ve allamelerinden gelen çokbilmişliğe ve tenkidat-ı ukalalığa kulak asmamak ve ehemmiyet vermemek gerekiyor.

Şu mübarek ayda kanaat nedir öğrenenleri dinlemek ve kanaat edebilmek...

Şükür nedir öğrenmek ve şükrün her türlü halde üzerimize düşen vazifelerini yapabilmek...

Hamd nedir? Nasıl hamd edilir? Nelere ve niçin hamd etmek lazımdır? Orucun manevi hazzı ve zevki içerisinde bu hamdleri yerine getirebilmek...

Sena nedir? Kime sena edilir? Rabbimizden istemek, dua etmek, O’na boyun büküp baş eğmek, O’nunla manen bir olabilmek senaların en büyüğü olabilir mi? Bu manalarda senada bulunabilmek...

Tesbih ve zikir... Yer, gök, canlı, cansız her şey tesbihte ve zikirde bulunurken; bu zikir ve tesbih halkalarına şu mübarek ramazanda dahil olabilme arzusu ve gayesi içerisinde olabilmek hallerine girmek ve bu hallerde hallenmek, bu halleri yaymak, yerine getirmek telaşında bulunabilmek....

Evet, Ramazan ayının geldiğini önce kendimizden, sonra da ahval-i âlemden görebilmek lazımdır.

Ramazanın hakikatini kendimizde yaşayabilmemiz ancak kendimizi her halimizle sınırlandırabilmekle olur. Bu sınırlamayı ve belirliciliği ise en güzel ve tam bir şekilde oruç ibadeti gerçekleştirebilir.

Öyleyse gelin Allah rızası için oruç tutalım, ibadet için oruç tutalım.

Her türlü imtihan için bizlere muhatap olan nefsin ve şeytanın; karşısında pes ettiği, teslim olduğu tek ıslah edici olan ibadet manasında tutalım, nefsimize tutturalım.

Dünya adına her türlü menfaati ve reddederek, ahiret adına ve ahireti kazanabilmek için oruç tutalım.

Hiç olmazsa şu mübarek ayda ibadet noktasından bir adım önde olalım. Hırs ve kanaatsizlik göstermeden, hiçbir nimete saldırmadan hakkıyla ve hakikatiyle oruçlarımızı tutalım.

Rabbimizden dileğimiz o olsun ki; her hayrın, her güzelliğin, her iyiliğin ve topyekûn her ibadetin güzel yazıldığı oruçlu olduğumuz halde Ramazanımızı geçirelim ve eksiksiz tamamlayalım inşaallah.