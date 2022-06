İman neyi özletir?

Mümin ve muvahhid insan; dünyanın her türlü belasına, hazzına, kötülüklerine ve kötü hallerine karşı şu insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği kirli dünyada; iyi olmayı, temiz kalmayı, iman ve inançlarını muhafaza edebilmeyi gerçekleştirmiş insandır.

Böyle bir imanlı insanın etrafına nezaketle davranması, kucaklayıcı olması, yardımsever olması inançlarının gereğidir.

Konuşması, sözü, hitabı zarif olur böyle imanlı insanların... İnceden inceye bir edeple konuşurlar. Hayranlık uyandıran bir sükûnetle sizi dinlerler. İmanlarının nuru dillerinin ucunda ve kulaklarının memelerinde parlar.

Böyle imanlı insanlar Allah’ın yarattığı her şeyi, her şeyin inceliğinde ve yaratılış güzelliği içerisinde severler. Güzel olan her türlü insan halini, bitkileri, hayvanları candan severler.

Böyle imanlı ve inançlı insanlar güce, kuvvete, paraya pula, mala mülke tapmazlar. Yüreklerini bu paslı sevgilerle doldurmazlar. Belki hakiki mülk, güç ve kuvvet sahibi Rablerinin hakiki tapılacak, istenilecek ve sevilecek olduğunu bilirler.

İyilik yapmak, gönül almak imanlı, inançlı insanların en birinci özelliği olmalıdır. Karşılığı beklenilmeden yapılan iyilikler ise böyle güzel insanların başında taç olur.

Aklını Allah yolunda kullanan, yine Allah yolunda herkese vicdanın sesiyle muhatap olan, Allah’ın adaletini hiç bir zaman unutmayarak âdil olmaya çalışan imanlı, inançlı, itikadlı kullar olmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Şu kirli dünyanın hal ve harekatından; ahiretin güzelliğini, ebediliğini özleyen insanlara müjdeler olsun.