Kendimize yalvarmak, istemek

Kur’ân, iman hizmetinde Risale-i Nurlar’la kendi imanlarımızı tahkikî mertebelere yükselterek kurtarmak ve başkalarının da imanlarının kurtarılmasına çalışmak; İslâmî terminojide bir meslektir. İman, Kur’ân, İslâm dâvâsı, Kur’ân’ın imanî tefsirleri Risale-i Nurlar’la imanlarımızı kurtarmaya çalışma mesleği...

İhlâslı, samimî, Kur’ân dâvâsına sâdık, İslâmî-imanî hizmet etme aşkı ve isteğiyle dolu, şevk ve gayretini, himmetini Üstadından alan, çalışmak ve Allah’ın inayetini daima kendi üstünde hissetmek ümidiyle dolu; her haliyle, her tavrıyla, her türlü imanî hizmetin muvaffak olması için duâ ve niyaz da bulunarak, müsbet hareket hareket etmeyi kendisine şiar, düstur ve prensip olarak kabul eden ve öyle de davrananlar bu mesleğe dahildirler ve bu mesleğin uygulayıcı sahipleridirler.

Bu meslek sahiplerinin en büyük özelliği; İslâmî imanî hizmetlerdeki diğer meslek ve meşreplerdeki hiç kimseyi düşman kabul etmemektir. Ve her ne hal ve şartlarda da olsalar onlarla mübareze etmemektir. Müsbet hizmet, müsbet haraket ve müsbet fiil ister.

Müsbet hareketin müsbet sahiplerinin bir tek derdi, gayesi ve amacı vardır, o da müsbet olarak iman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetini yapabilmektir. Onlar başkalarının hizmetleriyle alâkadar olmakla yükümlü değillerdir. Hizmetlerinden dolayı vakit bulmamaları söz konusudur. Onları düşünmeye bile kudsî Nur hizmetleri müsaade etmez.

Ve onlar bu kudsî Kur’ân, iman ve İslâmiyet hizmetinde müşteri aramazlar, vazifeleri de değildir. Ancak kendi vazifelerini yerine dikkatlice getirebilmekle mesuldürler/sorumludurlar, vazifelidirler. Bu ise iman, Kur’ân hakikatlarını hakkıyla öğrenip, yaşayarak ilân ve neşir etmektir. Ayine olarak göstermektir.

Kur’ân’ın hakikatlarının, Nuranî tefsirlerinin hiçbir şeye alet olmadan gösterilebilmesi için kesinlikle kimseye yalvarmazlar.

Bilâkis nuranî hakikatların farkına varan bahtiyar gönüller yalvarmalıdırlar.

Mesleğe uygun hareket, mübareze yok, müsbet yaklaşım, kendi hizmetlerine muhabbet ile müşterilerin peşine düşmeden yapılacak nuranî hizmetler bizleri beklemektedir. Kendimize yalvarabiliriz. Yâ Rabbi şu Ramazan-ı Şerif hürmetine bizlere hayırlı, kudsî, nuranî hizmetler nasip eyle inşaallah.