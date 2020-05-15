"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Teemmel

15 Mayıs 2020, Cuma
Bu dünya hayatında insanın en büyük hatası; dünyanın suri, geçici, kendine göre şaşaalı, zevkli; kendine göre eğlenceli ve elde edebildiği nimetler açısından tatlı ve lezzetli bularak aldanmasıdır.

Böyle büyük bir hataya düşmesindeki en büyük yardımcıları ise; şeytanı, nefsi ve en tehlikelisi de gafletidir. İşin enteresan tarafı bu gaflet bataklığına isteyerek, severek girmesi, düşmesidir. Bu halini insan dünyalık zevk ü sefa ve istirahat; dünyanın kalıcı kazançları ve sahip olunacak metaı, malları olarak görüyor ve de aklının sahiplendiği gafletten dolayı gözlerini açamıyor ki hakikatıyla Hakk’ı göremiyor. 

Bu dünyada gerçek zevk, lezzet aklın kavraması noktasından dünyadaki verilen nimetlerle, manen ahiret nimetleri kıyas edilerek ve örnek gösterilerek anlatıldığı için; nefis ve akıl gafletin serinliğinde, herşeyi madde de arayan gözleriyle bu dünyanın lezzet ve zevklerini gerçek sanarak sahipleniyorlar. Bal, ama zehirli bal olduğunu anlamak ve bilmek yerine... Hakikî bal diyorlar...

Bilmiyorlar ki bu geçici zevkler ve lezzetler kısa bir süre sonra bu dünyada bile elemlere/üzüntülere dönüşeceklerdir. Eğer insan bu üzüntülerin, acıların, yeisin / ümitsizliğin ve ateşin; ferahlığa, huzura, nura ve kurtuluşa / felaha dönüşmesini istiyorsa; Rabbini tanımaya ve O’na ubudiyete / kulluğa yönelmeli, dönmelidir. İşte insanoğlunun kurtuluş reçetesi; manasız küfrünü terk et... Kalbini, ruhunu, aklını imanla doldur... Kötülüklerde, fenalıklarda ki inadının ve gururunun yönü, yolunu; bu dünyanın ve ebedî dünyanın yaratıcısına çevir... O’nu bil, O’nu kabul et ve O’nun ibadetlerle her dediğini yerine getirerek iki dünyanı da Nurlar’a gark et, aydınlat ve felâha/kurtuluşa er, eriş, kavuş...

Küfrünü susturan Allah’ın âyetlerini tefekküre devam ederek, dalâletin /Allah’ın yolundan çıkmanın acılığından ve elemlerinden, üzüntülerinden kurtularak; imanın ve Kur’ânî münacatın, duâların tatlı, lezzetli, zevkli, huzurlu ve emniyetli dünyasına gir ve rahatla, kurtuluşun ümit ve şevkine kendini teslim et... 

Ancak unutmamak lâzımdır ki teslimiyette, ubudiyette tecrübe yoktur... Emredileni yapmak ve istenilenleri yerine getirerek gaflete, dalâlete kapı aralamamak esastır...

Belki de musîbetlerin ikaz diliyle inananlardan ve insanlıktan tam bir teslimiyet ve eksiksiz ve tahkiki bir iman isteniyor. Teemmel!..

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek parti devletinden devletin tek partisine

    Psikolojik bağışıklık yüksek tutulmalı

    Nijer’de mabetler açıldı

    Hollandalı Bakan iftarda

    Küresel ısınma hala tehdit

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Kısa çalışma ödeneği uzasın

    Çoklu baroya AKP’den itiraz

    Borç erteleme var, faiz silme yok

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    'DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak'

    'Liderler, BM Genel Kurulunda bir araya gelemeyebilir'

    'İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek'

    Van'daki terör saldırısına ilişkin MSB'den açıklama

    Kabe'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini

    Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta koronavirüs vakası görüldü

    İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi

    İstanbul'da uzun süre sonra trafikte yoğunluk yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma AKP’yi teslim aldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İç savaş çığırtkanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    Camiler için ne bekleniyor?
    Ahmet BATTAL

    Büyük birader
    Faruk ÇAKIR

    İki video, bir gerçek
    Genel

    Tek parti devletinden devletin tek partisine
    Hasan GÜNEŞ

    Mehdi ve manevî şahsiyette devamlılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, kat’î bir bereket sebebidir
    Şükrü BULUT

    İstanbul Sözleşmesi’nde aranan orta yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.