Adalet, adavetle kaybolur

Üçüncü suale deriz ki:

Hak namına, hakikat hesabına olan tesâdüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip, hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hodfüruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesâdüm-ü efkârdan bârika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritâne gider, kàbil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahittir.

Elhâsıl: “El-hubbu lillah. Ve’l-buğzu fillah. Ve’l-hükmü lilllah.” [Allah için sevmek. Allah için buğzetmek. Allah için hüküm vermek.] olan desâtir-i âliye, düstur-u harekât olmazsa nifak ve şikak meydan alır.

Evet, “El-buğzu fillah. Ve’l-hükmü lilllah.” demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder.

Cây-ı ibret bir hâdise:

Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh bir kâfiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman, o kâfir ona tükürmüş. O, kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: “Neden beni kesmedin?”

Dedi: “Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlâsım zedelendi. Onun için seni kesmedim.”

O kâfir ona dedi: “Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece sâfî ve halistir; o din haktır” dedi.

Hem medar-ı dikkat bir vakıa:

Bir zaman bir hâkim, bir hırsızın elini kestiği vakit, eser-i hiddet gösterdiği için, ona dikkat eden âdil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü Şeriat namına, kanun-u İlâhî hesabına kesse idi, nefsi ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek, nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için, adaletle iş görmemiştir.

(...)

Altıncı Vecih

Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta-i halâs ve vesile-i necat olan ihlâs zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi a’mâl-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Halisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef’al ve a’mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur.

Mektubat, s. 316-318



LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık, kin.

ef’al ve a’mâl-i hayriye: Hayırlı işler ve fiiller, hayırlı ameller.

bârika-i hakikat: Hakikat şimşeği, parlaklığı.

desâtir-i âliye: Yüksek prensipler.

halisen livechillâh: Halis, sadece Allah için.

hodfüruşluk: Kendini beğenmek, kendini satmak.

inşikak: Bölünme, ikiye ayrılma.

kàbil-i iltiyam: Yaranın hastalığın iyileşebilmesi, şifa bulur olması.

küre-i arz: Dünya, yer küre.

muannid: İnatçı, ayak direyen.

nifak: İki yüzlülük, münafıklık, bozgunculuk.

nokta-i telâki: Buluşma, kavuşma noktası.

sıhhat-i ubudiyet: Kulluktaki sıhhat, doğruluk, sağlamlık.

şikak: Uyuşmazlık, anlaşmazlık.

tefevvuk: Üstün olma, üstünlük.

tesâdüm-ü efkâr: Fikirlerin çarpışması.

vasıta-i halâs: Kurtuluş aracı.

vesail: Vesileler, sebepler.

vesile-i necat: Kurtuluş vesilesi, aracı.