"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Asya’nın bahtı meşveret ve hürriyette

Risale-i Nur'dan
22 Şubat 2021, Pazartesi
Asya’nın bahtını, İslâmiyet’in taliini açacak, yalnız meşrûtiyet ve hürriyettir. Fakat Şeriat-ı Garranın terbiyesinde kalmak şartıyla…

Tenbih: Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir.

Muhakemat, s. 53

***

Hem de mana-yı meşrûtiyete ibtilâ ve muhabbetimin sebebi şudur ki: Asya’nın ve âlem-i İslâmın istikbalde terakkîsinin birinci kapısı meşrûtiyet-i meşrûa ve Şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve tâli ve taht ve baht-ı İslâmın anahtarı da meşrutiyetteki şûrâdır. Zira şimdiye kadar üç yüz yetmiş milyon İslâm ecânibin istibdad-ı manevîsi altında eziliyordu. Şimdi hâkimiyet-i İslâmiye, âlemde, bahusus bundan sonra Asya’da hükümferma olduğu halde her bir ferd-i Müslüman hâkimiyetin bir cüz-ü hakikîsine mâlik olur. Ve hürriyet üç yüz yetmiş milyon İslâmı esaretten halâs etmeye bir çare-i yegânedir. Farz-ı muhâl olarak; burada yirmi milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok zarardide olsalar da feda olsunlar. Yirmiyi verir, üç yüzü alırız.

Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar. 

İnşaallah, elektrik-i hakaik-ı İslâmiyetle imtizâc ederek, ziya-i maarif-i İslâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizac-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir.

Yaşasın meşrûtiyet-i meşrûa! Sağ olsun hakikat-ı Şeriat terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet!

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, İlk Hayatı, Tembih, s. 87

***

Evet, nasıl ki nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası olduğu gibi; en büyük kıt’a olan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûra-i hakikiyeyi yapmamasıdır.

Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır. Yani, nasıl fertler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır. Ki üç yüz, belki dört yüz milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak; meşveret-i şer’iye ile, şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir. Ki o hürriyet-i şer’iye, âdâb-ı şer’iye ile süslenip, Garb medeniyet-i sefihânesindeki seyyiatı atmaktır.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, İlk Hayatı, s. 111

LÛ­GAT­ÇE:

mizac-ı mutedile-i adalet: Adaletin sevimli ve yumuşak yapısı, huyu.

ecânib: Yabancılar.

istibdad-ı manevî: Manevî baskı.

mehasin-i medeniyet: Medeniyetin güzellikleri.

memzuç: Mezc olunmuş, farklı özelliklerin birbirine geçip kaynaşmasıyla oluşmuş karışım.

miftah: Anahtar.

muhtelit: Karışık, farklı nitelikteki unsurların bir arada bulunması, karma halde olması.

Şeriat-ı Garra: Parlak ve nurlu şeriat; İslâm dini.

tâli: Kısmet, baht, talih.

terakkî: İlerleme, gelişme.

ziya-i maarif-i İslâmiye: İslâmî bilgi ve eğitimin ışığı.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

    Daima yapıcı olduk

    Yeni Asya, üzerine düşen görevi insanlık adına yapıyor

    'Biden, Trump'ın siyasetini güdüyor, Obama'nın değil'

    'Hassas olduğumuz iki temel konu var'

    Fenerbahçe, sahasındaki 5. mağlubiyetini Göztepe'den aldı

    Adana'da büyük tepki çeken büyük saygısızlık!

    İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar belli oldu

    Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü: 6 asker öldü

    Erdoğan - Ruhani görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

    Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

    ABD'de son 24 saatte 102 bin vaka ve 2139 ölüm gözlemlendi

    'Dünyada Yeni Asya' temalı canlı yayınımız büyük bir coşkuyla gerçekleşti

    İslam Alimi M. Emin Saraç Hoca dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    2021 yılına ertelenen 2020- ALES/2 sona erdi

    Myanmar ordusunun bilgi paylaşım sayfası Facebook tarafından kaldırıldı

    Doğu'da 307 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

    ABD'nin Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların son bulması için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Feminizm, kültürel Marksizm eteğini Franfurt okulunda giydi
    Genel

    Daima yapıcı olduk
    Mehmet KARA

    Bu sese kulak verin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın güçlü bağışıklık sistemi
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız - 1
    Yeni Asya'dan Size

    52. yıla girerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın yol haritasını Bediüzzaman çizmiş
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Dünden bugüne Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.