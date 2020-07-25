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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya

Risale-i Nur'dan
25 Temmuz 2020, Cumartesi 00:11
Hem o şahsı tenkit, o içinde bulunduğu ve kusurlara sebep olduğu bir inkılâbın hasenatı yalnız onun değil, belki ordunun ve hükûmetindir.

Onun da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için onu tenkit etmek, elbette bir suç olmadığı gibi, “İnkılâba hücum ediyor” denilemez. Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Camiini puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek, bir suç olması imkânı var mı?

(Afyon Hapsi Müdafaasından)

Şualar, s. 415

***

Ayasofya’yı puthane ve Meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfî, kanun namın- daki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibarıyla amel etmiyoruz.

(Afyon Hapsi Müdafaatından)

Şuâlar, s. 424

***

[Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir hakikatın hâşiyesini takdim ediyoruz.]

HÂŞİYE: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve sû-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticânî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm’ın nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum:

Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen İslâm’da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâm’ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, yirmi sekiz sene mahkemelerin muzır cihetini bula- madıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit âlem-i İslâm’ın te- veccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimâne kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratların, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 504

***

Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyete ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyetin kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zatlara bir hakikatı söylemektir ki:

Hem Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hatta bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. 

Bu ise, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim.

Emirdağ Lahikası-II, s. 568

LÛ­GAT­ÇE:

hasenat: İyilikler, güzellikler.

hâşiye: Açıklama yazısı, dipnot.

hüsn-ü teveccüh: İyi karşılanmak, sevgi ve alâka görmek.

Meşihat: Şeyhülislâmlık.

müzahrafat: Süprüntüler, pislikler, çöpler.

Ticânî meselesi: Kuzey Afrika’da, Hicrî 1200 tarihlerinde Ahmed Ticânî tarafından kurulan Sünnî bir tarikata mensup olduklarını iddia eden bir grubun 1950’li yıllarda Mustafa Kemal’in heykellerine saldırması.

vaziyet-i kudsiye: Mukaddes ve yüce vaziyet.

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  • Cenk çalık

    25.7.2020 13:19:13

    Ayasofyanın İslam alemi açısından önemini ve kıymetini Üstad kadar veciz ifade edene şahit olmadım. Bunun dışında Üstadın Ayasofyayı hep gündemde tuttuğu, vasiyetlerinden birininde bu olduğu ve ayrıca siyasilere yazdığı mektuplarla mevzunun önemini ve kıymetini ifade ettiğini görüyoruz. Bizim içinde bu ifadeler içinde bakmak ve amel etmek olduğu aşikardır...

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