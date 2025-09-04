"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Bir tevhid delili: Sineğin icadı

Risale-i Nur'dan
04 Eylül 2025, Perşembe
(Dünden devam)

İkinci Nokta: Mevcudat iki vecihle icad ediliyor: Biri, ibda ve ihtira tabir edilen hiçten icaddır; diğeri, inşa ve terkib tabir edilen, mevcut olan anâsır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücud vermektir. Eğer cilve-i ferdiyete ve sırr-ı ehadiyete göre olsa, hadsiz derece bir sühulet, belki vücub derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse, hadsiz derece müşkül ve gayr-i makul, belki imtina derecesinde bir suubet olacak. Halbuki kâinattaki mevcudat, nihayet derecede külfetsiz olarak ve sühuletle ve kolaylıkla, gayet mükemmel bir surette vücuda gelmeleri, cilve-i ferdiyeti bilbedahe gösteriyor ve her şey doğrudan doğruya Zat-ı Ferd-i Zülcelâl’in sanatı olduğunu ispat ediyor.

Evet, eğer eşya Ferd-i Vahid’e verilse, bir kibrit çakar gibi, eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle, hiçten icad eder. Ve ihatalı, nihayetsiz ilmiyle, her şeye manevî bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o âyine-i ilmindeki her şeyin suretine ve plânına göre, kolayca, her bir şeyin zerreleri o kalıb-ı ilmî içine yerleşir, muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler.

Eğer etraftan zerreleri toplamak lâzım gelse de, ilmî kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle, o zerreler, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile bağlanmaları haysiyetiyle, mutî bir ordunun neferatı gibi muntazaman, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmî ve miktar-ı kaderî içine girip, kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, Ferd-i Vahid’in ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata, gayet sühuletle, kudret onlara vücud-u haricî giydirir. Ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir.

Eğer Ferd-i Vahid’e verilmezse, bir sineğin vücudunu rûy-i zeminin etrafından ve anâsırından, gayet hassas bir mizanla toplamak, âdeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddî kalıp, belki azaları adedince kalıplar bulunmak ve o vücuddaki duygular ve ruh gibi ince, dakik, manevî letâifi dahi mizan-ı mahsusla manevî âlemlerden celb etmek lâzım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kâinat kadar müşkülâtlı olur. Yüz derece müşkül müşkül içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünkü Hâlık-ı Ferd’den başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Öyle ise, esbab ve tabiata havale edilse, her şeye, ekser eşyadan toplamak suretiyle vücud verilebilir.

Lem’alar, 30. Lem’a, 4. Nükte, s. 618-19

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.