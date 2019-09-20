Çare, Kur’ân’a sarılmak ve ittihad-ı İslâm

AVRUPA VE AMERİKA, KUR’ÂN’A VE İTTİHAD-I İSLÂM’A TARAFTAR OLMAYA MECBUR

Hâmisen: Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka ve dinsizlik ve anarşilik ve maddiyyunluğa karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kur’ân’ın hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin’i az bir zamanda komünistliğe çeviren musîbet-i beşeriye, siyasî, maddî kuvvetlerle susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-i Kur’âniyedir.

Rehber Risalesi’ndeki Leyle-i Kadir meselesi, şimdi hem Amerika, hem Avrupa’da eseri görülüyor. Onun için, şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-ı Kur’âniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla, ihtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hıristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâm’a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur’ân’a ve ittihad-ı İslâm’a taraftar olmaya mecburdurlar.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 384

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Milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mâni olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik, doğrudan doğruya anarşistliği intâc ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-i Kur’âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istilâ-i ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur.

Ve bu hakikate binaen, Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 352

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1. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur’ân’dır.

2. Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, tâli’siz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihad-ı İslâmdır.

Mektubat, Hakikat, Çekirdekleri, s. 551



Lûgatçe:

alil: Hasta, hastalıklı.

anarşilik: Terör, kargaşa.

çare-i yegâne: Tek çare, tek çıkar yol.

hakaik-ı Kur’âniye: Kur’ân hakikatleri.

hâmisen: Beşinci olarak.

intâc: Netice verme, sonuçlandırma.

istilâ-i ecanib: Yabancıların istilâsı.

iittiba-ı Kur’ân: Kur’ân’a tâbi olma.

ttihad-ı İslâm: İslâm birliği, Müslümanların birliği.

maddiyyunluk: Her şeyi maddeye dayandırıp, maneviyatı inkâr edenin mesleği, materyalistlik.

mariz: Hasta.

nokta-i istinad: Dayanak noktası.

şeair-i İslâmiye: İslâm’a ait işaretler, İslâm’a sembol olmuş iş ve ibadetler.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

zındıka: Dinsizlik.