Trump’a tavizlerin akıbeti

Mâlum Temmuz’daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı’nın “İran krizindeki tutumu”nu takdir ettiği Trump’tan beklentilerle fütursuzca Türkiye’de Müslüman komşu İran’a yeni saldırı emrine sessiz kalındı.

Baştan beri “siyonizme hizmet”e kendini adayan Trump’ın İsrail’in Gazze’de 100 bin çocuk-kadın-yaşlı masumu, Lübnan’da 4 bin sivili katleden soykırımcı Netanyahu’yu şımarıkça “iyi bir savaş Başbakanı” övgüsüne; 280 kız ilkokul öğrencisini bombalamakla İran’la “kırk gün savaşı”nı tetiklemesine Ankara’dakiler hep suskun kaldı. Saldırıya uğrayan İran kınanırken, saldırgan ABD’yi, özellikle Trump’ı kınamaktan kaçındılar.

Trump’ın verdiği “vaadler” beklentisiyle “Ekonominizi mahvederim!” tehditli tweetine karşılık verilmedi. Cumhurbaşkanı’nın “Ben bu makamda iken asla serbest bırakılmayacak!” restini çektiği casusluktan 35 sene hapisle yargılanan Amerikalı rahip Brunson derhal serbest bırakılıp apar topar yollandı. “Akıllı ol, aptal olma!” “hakaretâmiz mektubu”ndaki tahkirlere tek kelime cevap verilmedi.

“TRUMP’IN VAADLERİ” BEKLENTİSİYLE

Öncelikle 25 Eylül 2025’te Trump’la Beyaz Saray buluşması öncesi Cumhurbaşkanı’nın kararıyla alkollü içkilerden kozmetik ürünlere Amerikan menşeli birçok mala kotalar kaldırıldı. Yüzde 70’e varan vergi, ithal araçlara yüzde 60 gümrük vergisi indirimi yapıldı. Oldukça pahalıya 150 Boeing uçağı siparişi verildi.

Ne var ki Türkiye, ortak üreticisi olup 12 milyar dolar harcadığı F-35 savaş uçakları programına geri alınmadı. F-16’lar onarılmadı. İki buçuk milyar dolar ödediği altı F-35 teslim edilmedi. 1.5 milyar dolara aldığı S-400 füzeleri ABD’nin dayatmasıyla hangarlara kapatıldı.

Keza Türkiye’nin başında Trump’ın fütûrsuzca imzaladığı Amerika’daki “Halk Bank”, “Zarrab” davalarında milyarlarca dolar ceza tehditleri sallandırıldı. “ABD’nin hasımlarına ağır ekonomik ve askerî-savunma yaptırımları (CAATSA)” kaldırılmadı. “Türkiye Cumhurbaşkanı ile ailesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı da dayatılıyor.

Yine bu “beklenti”yle ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 50 bin TIR dolusu silâh - mühimmatla silâhlandırdığı işbirlikçisi “Suriye PKK’sı” PYD/YPG terör örgütü Türkiye’nin yanıbaşında “entegrasyon” paravanında “devletleşmesi”ne ses seda çıkarılmadı. İsrail’in Suriye’nin yüzde 30’unu, Golan Tepelerini Hermon (Şeyh) Dağını işgali, bombaladığı Başkent Şam’ı 20 kilometreden kuşatmasına karşı Trump’ın “genç, yakışıklı, cesur” diye takdir ettiği IŞİD eski yöneticisi Şara’ya dayatılırken, Ankara’dakiler “Suriye’nin parçalanması projesi”nde yer aldı.

Bu arada İsrail’le ticaretin katlanarak tam gaz sürdürülmesiyle Türkiye’den gönderilen Azeri petrolüyle Filistinli çocuklara bomba yağdıran İsrail savaş uçaklarının yakıtı temin ediliyor. Trump’ın Siyonist damadıyla Evanjelik danışmanlarının Filistin’i topyekûn işgal ve ilhakla “İsrailleştiren” ABD/İsrail plânı”nın bir parçası yapılıyor.

“ŞAHSÎLEŞTİRİLMİŞ DIŞ POLİTİKA!”

Esasen iktidardakileri oyalayan Trump’ın “benim için yeni bir havaalanı yapmış, bana kırmızı halıları serdi, onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor, her dediğimi yapıyor!” methiyelerini tekrarladığı Cumhurbaşkanı’nın “verdiği sözde durmasını bekliyorum” çağrılarına mukabil Ankara’dan ayrılır ayrılmaz “Türkiye’ye F-35 kararımı tam olarak vermedim” çarkıyla “vaadinde durmayacağı”nın sinyallerini çakmıştı.

En son “tek kişilik otoriter rejim”de Saray iktidarı, Türkiye’yi Müslüman komşu İran’la Yemen’e karşı “cephe ülkesi” haline getirip Ortadoğu üzerinden İslâm dünyasında “Sünnî-Şiî mezhep savaşı” fitnesini ateşleyebilecek “Mekke” isimli “anlaşma”ya canhıraş atıldı.

Özetle “dostum Trump”a verilen onca “tâviz”e, sunulan “kıyaklar”a rağmen Türkiye’nin hiçbir talebi karşılanmadı. Amerikan halkının tepkisiyle Kongre’yi kaybetmekle “topal ördek” durumuna düşen Trump’un vaadlerini yerine getirmesi mümkün görünmüyor.

Sonuçta Trump’ın Ankara’da verdiği hiçbir sözünü tutmaması, Dışişleri’yle diplomasinin dışlandığı, “fiyaskolu “şahsîleştirilmiş tek şahıs dış politikası”nın akim akıbetini ifşa ediyor.

Bütün dünyanın önünde…