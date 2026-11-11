Tuzağa düşenin kabahati yok mu?

Türkiye uzun bir süreden beri “fon soygunu”nu tartışıyor.

Daha doğrusu bazı kişilerin usulsüz işlemler sebebiyle elde ettiği haksız kazanca millet ekseriyeti itiraz ettiği için, “Türkiye’yi idare edenler” de kendilerine bir zarar vermeden bu badireyi atlatmak istiyorlar.

Böyle meselelerde isimlendirme de ayrıca önemlidir. Yaşanan bu hadiseye acaba ne ad verilmelidir? “Fon yolsuzluğu” demekle acaba gerçekten yaşanan hadise ifade edilmiş oluyor mu? Hadisenin bu yönü bir yana bırakılsa dahi yaşananlarda ciddî belirsizlikler, perdelemeler ve yanıltmalar olduğu anlaşılıyor.

Hadisenin patlak verdiği ilk günlerde iktidar işi yavaştan aldı. Aradan bunca zaman geçtiği halde halen bu işe karışanların “liste”si açıklanmış değil. Tabiî ki tek mesele listenin açıklanması ya da açıklanmamasında düğümlenmiyor. Diyelim ki liste açıklandı ve bunun gereği yapılmadı. İktidar vazifesini yapmış mı olacak?

Fon meselesinde yaşananlar epey eskiye dayanıyor. Kasım 2025’te fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığına ilişkin riskler gündeme gelmiş. 17 Eylül’de ise 7 portföy yönetim şirketine bağlı 130’dan fazla fonun tasfiyesine karar verilince skandal gündeme oturmuş oldu. Aradan geçen zamanda iktidarın hızlı hareket ederek bu işe karışanlara hesap sorduğu söylenebilir mi? Elbette bazı kişiler hesap soruldu ya da soruluyor, ancak bu biraz da tabandan gelen yüksek itirazları dindirmek için yapıldı kanaati var.

İktidar cenahının son günlerdeki yorumlarına bakılınca fonlar yoluyla yaşanan büyük yolsuzluğun “dış kaynaklı bir tuzak” olduğu ileri sürülüyor. Teknik olarak bu mümkün olsa bile burada kabahati “dış güçler”e atarak işin içinde çıkılabilir mi? “Dış güçler” her zaman için ve herkes için çeşitli tuzaklar kurabilir. Böyle yapılıyor diye bu tuzaklara düşenler suçsuz mu görülecek?

Şeytanların kurduğu tuzaklara düşenler, “Kabahat şeytanda. Tuzağı o kurdu. Benim kabahatim yok” diyebilir mi? Aynı şekilde iç ya da dış güçler velev ki tuzak kurmuş olsun, kabahatin tamamını onlara atıp milletin parasına el uzatanları masum gösteren hiçbir anlayış haklı değildir.

Bu tartışmalar da gösteriyor ki iktidar, yolsuzluk yapanlarla gerçek anlamda bir hesaplaşmaya gitmekten uzak duruyor. Aksi halde meydana gelen bir yolsuzluğun üzerinden neredeyse 2 ay geçtiği halde sorumluların tam olarak ortaya çıkarılmamış olması başka nasıl izah edilecek?

Milletin her kuruşunun hesabının sorulması en büyük temennimiz. Ayrıca böyle durumla düşmemek için de Allah’a sığınmak ve dua etmekten de başka bir çare görünmüyor.