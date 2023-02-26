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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde

Risale-i Nur'dan
26 Şubat 2023, Pazar
ÇOCUK TAZİYENÂMESİ

On Yedinci Mektub

Yirmi Beşinci Lem’anın Zeyli

Aziz ahiret kardeşim Hafız Hâlid Efendi,

“Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz’ derler.” (Bakara Suresi: 155-156.)

Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat “El-hükmü lillah”, kazâya rıza, kadere teslim İslâmiyet’in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemîl versin. Merhumu da size zahîre-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttakî mü’minlere büyük bir müjde ve hakikî bir teselli gösterecek Beş Noktayı beyan ederiz.

BİRİNCİ NOKTA

Kur’ân-ı Hakîm’de “vildânün muhalledûn” [“Ebediyen yaşlanmayacak olan çocuklar.” (Vakıa Suresi: 17; İnsan Suresi: 19)] sırrı ve meali şudur ki:

Mü’minlerin kable’l-bülûğ vefat eden evlâtları, Cennette ebedî, sevimli, Cennete lâyık bir surette, daimî çocuk kalacaklarını; ve Cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını; ve çocuk sevmek ve evlât okşamak gibi en latif bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını; ve her bir lezzetli şeyin Cennette bulunduğunu; “Cennet tenasül yeri olmadığından, evlât muhabbeti ve okşaması olmadığını” diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını; hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlât sevmesine ve okşamasına bedel, sâfî, elemsiz, milyonlar sene ebedî evlât sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu ayet-i kerîme “vildânün muhalledûn” cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor.

(Devamı var)

Mektubat, s. 94-95

LÛ­GAT­ÇE:

kable’l-bülûğ: ergenlik öncesi, bülûğdan önce.

medar-ı sürur: sevinç ve neşe sebebi, kaynağı.

müttakî: takva sahibi, Allah’tan korkan, Onun emir ve yasaklarına titizlikle uyan.

sabr-ı cemîl: güzel sabır, rıza göstererek dayanıp katlanma.

şiar: nişan; temel prensip, düstur.

teellümat: teellümler, elemler, acılar.

tenasül: nesli devam ettirme, üreme.

zahîre-i ahiret: ahiret azığı.

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