Asra hükmeden diplomalar

Bediüzzaman İstanbul’da, II. Meşrutiyetin öncesinde ve sonrasında doğu vilayetlerindeki eğitim öğretim ile hürriyet ve meşrutiyet hakkında yaptığı neşriyat ve faaliyetlerinden dolayı hapse varan baskılara maruz kalmıştır.

Hatta Meşrutiyetin ilanından önce hürriyet hakkında yaptığı çalışmalar saray dalkavukları tarafından divanelik olarak vasıflandırılmıştır. Sonrasında İngiliz dessaslığına alet olan İttihatçıların padişahı tahttan indirme planları 31 Mart Hadisesi olarak adlandırılan tarihî olaya sebebiyet vermiştir. Bediüzzaman bu olaylarda etkin yatıştırıcı rolüne rağmen yolu hapishaneye uğramıştır. 1908 ve 1909 yıllarında meydana gelen hadiselerin tarihî arka planına girmeyeceğiz. Bahis konumuz Bediüzzaman’ın bu iki hadiseyi iki musibet okulu olarak nitelendirmesi ve bu okullardan “İki Mekteb-i Musibetin Şehdetnamesi” olarak adlandırdığı birer diploma aldığını belirtmesidir.

Şehadetname bir yeterliliğin ve uzmanlığın belgesidir. Bir işin, bir konudaki söz sahibi olmanın vesikasıdır. İşte Bediüzzaman “hürriyet-i şer’iye; Cenab-ı Hakk’ın Rahman, Rahîm tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hâssasıdır.” diye vasıflandırdığı1 ve “En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan hürri- yetimdir”2 dediği hürriyet çabalarından dolayı başına gelen musibetlerin onu bu konuda uzmanlaştırdığını anlatmak istemektedir. Ki o yıllarda kendisi henüz 30’lu yaşlarının başındadır.

Bediüzzaman daha sonraki hayatında da bir çok musibete maruz kalmıştır. Cumhuriyet döneminde de sürgünler ve hapisler peşini bırakmamıştır. Bu sefer de iman hizmetinden dolayı hürriyetine defalarca tasallut edilmiştir. Yani kendisi bu musibet mekteplerinin de diplomalarına sahiptir.

Nitekim Afyon Hapsinde talebelerine yazdığı bir mektupta “Meşakkat derecesinde sevabın ziyadeleşmesi cihetinde, bu şiddetli hale şükretmeliyiz. Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlâsla yapmaya çalışmalı, vazife-i İlâhiye olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. “Hayrü’l-umur-u ahmezühâ (işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır)” deyip bu çilehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetname almamıza bir emaredir bilmeliyiz.” demektedir.3

İşte bu diplomalarına istinaden şu zamanda iman ilmindeki fetva vazifesi ile görevli olduğunu haber vermiştir. Risale-i Nur eczalarının Kur’ân’ın manevî bir mu’cizesi şeklinde asrımızın akıllarına hitapla kalplerin hayat suyu olduğunu belirtmiştir. İş bölümü yaparak bu ab-ı hayatın muhtaç olanlara yetiştirilmesinden bahsetmiştir.4

Anlaşılan odur ki; iman hizmeti, bir icra platformu olan içtimaî hürriyeti gerektirmektedir. Aynı zamanda hürriyet kulluğun da bir işletim sistemidir. İşte Bediüzzaman’ın şehadetnameleri hürriyet ve iman konusundaki uzmanlıklarının belgesidir. Hem ehl-i hamiyete hem de iman hizmetiyle şerefleneceklere örnek olacak bir şekilde diplomalarını şu asrın sahnesine tevdi etmiştir.

Evet! Bu uğurda maruz kalınan sıkıntılar birer uzmanlık belgesidir. Buna göre Saff-ı evvel hizmet erleri olan talebeleri de onunla birlikte maruz kaldıkları musibet mekteplerinden birer diploma almışlardır. Sıra yeni nesilde. Onlar dehşetli kışlarda gayret gösterdiler. Elbet kıştan kalma esintiler var. Şimdi mevsim bahar. Esintiler melteme dönüşmek üzeredir. Geçici sıkıntılar ise iman hizmetinde Asra hükmeden nuranî diplomaların renklerine mazhar olan yetkinlik belgeleridir. Görev; o diplomaların ruhsatıyla Risale-i Nur eczalarının muhtaçlara ulaştırılmasıdır.

Dipnotlar:

1- Münazarat, Hutbe-i Şamiye

2- Emirdağ Lâhikası -1; 3- On Dördüncü Şua;

4- Bkz: Yirmi Dokuzuncu Mektup