"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Her şey manen “Bismillâh” der

Risale-i Nur'dan
04 Mart 2024, Pazartesi
Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar “Bismillâh” der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latîf, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar.

Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları “Bismillâh” der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer. “Allah namına, Rahman namına” der; her şey ona musahhar olur.

Evet, havada dalların intişârı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemâl-i sühuletle intişâr etmesi ve yer altında yemiş vermesi; hem şiddet-i hararete karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların yaş kalması, tabiiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor. Ve diyor ki: “En güvendiğin salâbet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar, birer asâ-yı Mûsâ (as) gibi, [‘Asanı taşa vur!’ dedik. (Bakara Suresi: 60)] emrine imtisâl ederek taşları şakk eder. Ve o sigara kâğıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer a’zâ-yı İbrahim (as) gibi, ateş saçan hararete karşı, ‘[Ey ateş! Serin ve selâmetli ol. (Enbiya Suresi: 69)]’ ayetini okuyorlar.” 

Madem her şey manen “Bismillâh” der, Allah namına Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi, “Bismillâh” demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.

Suâl: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

Elcevap: Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Başta “Bismillâh” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu kıymettar harika-i sanat olan nimetler Ehad, Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.

Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise; öyle de, zâhirî mün’imleri medih ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakikî’yi unutmak ondan bin derece daha belâhettir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, vesselâm.

Sözler, Birinci Söz, s. 19-20

LÛ­GAT­ÇE:

âb-ı hayat: hayat suyu; hayat için lüzumlu sıvı.

belâhet: ahmaklık, düşüncesizlik.

ebleh: ahmak, aptal.

Ehad: bir ve tek olan Allah, her bir şeyde birliği tecellî eden Allah.

intişâr: yayılma, dağılma.

kemâl-i sühulet: tam bir kolaylık.

musahhar: boyun eğdirilmiş, emir ve itaat altına alınmış.

Mün’im-i Hakikî: nimetin hakikî sahibi ve vereni, Allah.

salâbet: sağlamlık, sertlik.

Samed: her şey kendisine muhtaç olduğu hâlde, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

şakk etmek: yarmak, bölmek.

tabiiyyun: her şeyin yapılış ve icadını tabiata verenler; tabiat felsefecileri.

tablacı: tabla ile sunan, takdim eden; tabla ile mal satan, 

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Obezite alarmı

    İstanbul’da 133 ürün zamlandı

    Belediyeler için şeffaflık önemli

    "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor"

    Kesin aday listeleri açıklanacak

    2 mühendis tutuklandı

    Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz

    ABD, Gazze'ye havadan yardım edecek: ''Oradaki hayatların kaybı çok üzücü"

    Pakistan'daki şiddetli yağışlar sebebiyle 17 kişi öldü

    Biden, Trump'tan 5 puan geride

    İİT, Gazze için toplanacak

    Açlıktan ölmek istemiyoruz

    İş dünyası demokrasiyi koruyamadı

    Emekliye paran yoksa Anagold’un vergi borcunu niye sildin?

    Emekliye sadaka gibi Bayram ikramiyesi

    Kredi kartı uyarısı: Sakın yapmayın!

    Bu soykırım değil de ne?

    Katliam doğrulandı

    Adil ve hür bir seçim istiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    55. yıl mesajlarından
    Şükrü BULUT

    ANAP’tan AKP’ye Neobiberal belediyeciliğe kısa bir bakış…
    Ali FERŞADOĞLU

    "Çelişki değil mi?”
    Süleyman KÖSMENE

    İki şerden birini tercih
    Risale-i Nur'dan

    Her şey manen “Bismillâh” der
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’e Selahaddin gibi bakmak
    Cahit ÖZPINAR

    Kıskançlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Âfâkî meselelerle meşgul olmanın zararları
    Mehmet KARA

    Pankartı değil ticareti bitirin!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.