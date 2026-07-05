ŞİİR

Yekpare taştandır Van'ın kalesi, Yanında akıyor Horhor çeşmesi, Suyunu içerek atın stresi, Bunları yâd edin Van'da kardeşler. Büyük bir musibet gelir göz yaşla, Horhor medresesi medrese, kışla, Eğitim ve talim birlikte başla, Bunları yâd edin Van'da kardeşler. Kunduralar kayıp düşerken Üstad, ''Eyvah davam ''diyen Üstadı et yâd, Onun davasıyla oluruz âbâd, Bunları hatırla Van ‘da kardeşler. Üstad’ı hayalen duymak istersen, Nurşin camiinde diz çok dilersen, İnsanlığa ne der eğer bir bilsen, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Erek dağı bile bilir Üstadı, Bu hatıraların başkadır tadı, Üstad’ın nidası neydi feryadı, Bunları yâd edin Van’da kardeşler. Zernabat suyunu unutma sakın, Kana kana içip veriniz hakkın, Avamdan olmalı elbette farkın, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Van’da Tahir Paşa okudu haber, Sömürge bakanı Kur’ân’a ne der, Kur’ân, İslâmların elinde vardır, O varken onlara hükmedilmez der. Haykırıyor Üstad Bediüzzaman Kur’ânsöndürülmez sönmez hiçbir an Kıyamete kadar bâkîdir Kur’ân, Lebbeyk demeliyiz haydi kardeşler. Medresetü’z-Zehra, planı Van’da, Üstad yapmış idi ta o zamanda, Fen ve din ilmini oku bir anda, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Çovaranis köyü hatırdan çıkmaz, Aguşunu açmış Üsrad’dan bıkmaz, Van Üstad’ımızı yalnız bırakmaz, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Akdamar adası neden önemli, Elli talebedir buydu emeli, Zındıkanın böyle kırılır beli, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Van’ın dağı taşı Üstad’ı bilir, Neye baksan akla Üstad’ım gelir, Van’ da hep Üstad’ı eyleyin seyir, Bunları hatırla Van’a kardeşler. Üstad’ın izini edelim takip, O’nun davasına çıkalım sahip, Şahs-ı manevîye olalım talip, Bunları hatırla Van’da kardeşler. Uhuvvet tesanüt vardır mevlidde, Müfrit irtibatı sağlar elbette, Doğu ile batı olur birlikte, Bunları sağlıyor bilin kardeşler. Mevlidde kardeşlik yek vücut bulur, Van kalesi gibi yekpare olur, Ayrılık fitnesi elbet son bulur, Bunun için Van’a haydi kardeşler. Doğu ile batı kuzey ve güney, Kardeşlik pekişir böyle peyderpey, Kardeşliği bozmaz elbet hiçbir şey, Tevhid-i kulûba haydi kardeşler. Ayrılık tohumu bitsin çürüsün, Birlik beraberlik elbet yürüsün, Uhuvvet yeşerip kalbi bürüsün, Mevlidde bunları düşün kardeşler. Mevlidin hikmeti saymakla bitmez, Buna kelimeler elbette yetmez, Böyle bir mevlidi kimse reddetmez, Van da kardeşliğe gelin kardeşler.

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