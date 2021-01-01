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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır

Risale-i Nur'dan
01 Ocak 2021, Cuma

HAKİKÎ ÖMRÜNÜ BULUNDUĞUN GÜN BİL

Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin. 

Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakal, günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at.

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir hâlde gider. Senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar; o âyine şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi âleminin şeklini değiştirirsin; ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin.

Sözler, s. 305-306

HER SENE, HER GÜN TAZE BİR KÂİNAT GELİR

Sekizinci Kelime: “Ve hüve hayyun lâyemut”tur. 

Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur:

Meselâ, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşçikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve vefatlarıyla bir daimî güneşin mevcudiyetine ve bekasına delâlet ederler. Aynen öyle de, her vakit değişen kâinat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hâdisatı ve fânî mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlûkat, mütemadiyen sür’atle akıp gidiyorlar, zâhirî sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal âlemler mahsulâtı alındığından, elbette, kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimî bir güneşi gösterdikleri gibi, o hadsiz mahlûkat ve mahsulâtın vefatları ve zâhirî sebepleriyle beraber kemal-i intizamla terhisleri, gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zâhir bir kat’iyette bir Hayy-ı Lâyemut’un, bir Şems-i Sermedî’nin, bir Hallâk-ı Bâkî’nin ve bir Kumandan-ı Akdes’in vücub-u vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kâinatın mevcudiyetinden bin derece zâhir ve kat’îdir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler.

İşte, kâinatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen, ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız.

Şuâlar, s. 635

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i misal: Dünyadaki varlık ve hâdiselerin görüntülerinin yer aldığı âlem.

Hallâk-ı Bâkî: Her zaman var olan, sonu olmayan, bâkî yaratıcı Allah.

Hayy-ı Lâyemut: Ölümsüz, daimî hayat sahibi olan Allah.

hüccet: Delil.

lâakal: En azından.

sandukça-i uhreviye: Ahiret amellerini içine alan manevî sandıkçık.

Şems-i Sermedî: Daimî, sürekli olan güneş.

vahdet: Bir ve tek olma.

vücub-u vücud: Varlığı gerekli olmak, varlığı zarurî ve vâcib olmak.

zeval: Sona erme, yok olma.

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  • Cenk çalık

    1.1.2021 02:04:50

    Şu gök kubbede hoş bir seda bırakmanın en önemli yollarından biri namazdır. İyi veya kötü zaman bir şekilde geçiyor. Arkaya dönüp baktığımızda çok hızlı geçtiğine şahit oluyoruz. Madem dünya fani ve madem yanımıza kar kalan namaz başta olmak üzere tüm ubudiyetlerdir ve madem her gün yaklaşık 400 bin insan ölüyor elbette tüm gücümüzle bu dünyaya gönderiliş maksadımıza uygun yaşamak icap ediyor. Her doğru hareket sonsuz mutluluğa kapı açarken, yanlış hareket ateşi çağırıyor vesselâm...

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