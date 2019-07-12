"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

İnsanın arzu ve istidatları ahirete delildir

Risale-i Nur'dan
12 Temmuz 2019, Cuma
Görüyoruz ki Sâni-i Sermedî, Sultan-ı Ebedî şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir inayet-i zâhirenin ve bir adalet-i âliyenin ve bir merhamet-i camianın âsârını izhar ediyor ki, kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan, ayne’l-yakîn ile anlar ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz.

Ve o âsârı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emârâtı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyle ise o Sultanın memleketinde daimî mekânlar, sabit meskenler, daimî ve mukim sâkinler bulunmazsa, şu görünen hikmet, inayet, merhamet ve adaletin, kalp ve fikir sahiplerince inkârları lâzım gelir. Ve aynı zamanda o ef’al-i hakîme Sahibi’nin –hâşâ– sefih, zalim olmasını istilzam eder. Bu ise hakikati zıddına kalbeden bir muhaldir.

Ey sözlerimi dinleyen arkadaş!

Haşrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin şu zikredilen kısma, emarelere münhasır olduğunu zannetme. 

Kur’ân-ı Kerîm’in gösterdiği gayr-i mütenâhî emarelerden istihrac edilen hakikat şudur ki: Hâlık’ımız, şu muvakkat dünya meşherlerinde daimî olan rububiyetinin sabit karargâhına bizleri nakledecektir ve bu seyyal memleketi sermedî bir memlekete tebdil edecektir.

Ve yine zannetme ki haşir ve ahireti iktiza eden, Esma-i Hüsnadan yalnız Hakîm, Kerîm, Rahîm, Âdil, Hafîz isimleridir. Belki kâinatın tedbiriyle alâkadar olan her bir isim, ahiret ve haşri iktiza eder.

Hülâsa: Haşir meselesi öyle bir hakikattir ki, celâliyle, cemaliyle, esmasıyla Hâlık-ı Zîşan, bütün kütüb-ü semaviye ile enbiya ve evliya ve asfiyanın icmalarını tazammun eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ve Fahr-i Kâinat Hazret-i Muhammed (asm), ekmelü’l-halk ve eşrefü’l-insan, haşrin geleceğine ittifakla hükmettikleri gibi; şu kâinat dahi bütün âyâtıyla ve kelimatıyla haşrin vücud ve icadına şehadet ediyor. Hatta her bir cüz’ün, cüz’î olsun küllî olsun, cüz olsun küll olsun, iki vechi vardır. Bir vecihle Hâlık’a bakar, vahdaniyete delâlet eder. Diğer vecihle de ahirete nâzırdır ki, haşrin, ahiretin vücudlarını ister.

Meselâ, bir insan kendi vücuduyla, hüsn-ü sanatıyla Sâni’in vücub-u vücuduna ve vahdetine delâlet ettiği gibi; âmâl ve istidadları ebede kadar uzandığı halde pek sür’atle ölüm ve zevali, ahiretin vücuduna delâlet eder. Bütün mevcudatta görünen intizam-ı hikmet, tezyin-i inayet, taltif-i rahmet, tevzin-i adalet, Sâni-i Hakîm’in vücud ve vahdetine şahit oldukları gibi, ahiretin ve saadet-i ebediyenin de icad ve vücudlarına delâlet ederler.

Mesnevî-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 61

LÛ­GAT­ÇE:

âmâl: Emeller, arzular, istekler, ümitler.

âsâr: Eserler, izler, nişanlar.

ayne’l-yakîn: Gözle görür derecede inanma.

delâlet etmek: Delil olmak, göstermek; işaret etmek.

ecell: Daha haşmetli, daha büyük, daha yüce.

ecmel: Daha güzel.

Ef’al-i Hakîme Sahibi: Hikmetli, maksatlı işlerin sahibi olan Allah.

ekmelü’l-halk: Yaratılmışların en mükemmeli.

emârât: İzler, belirtiler.

eşmel: Daha şümullü, kapsayıcı.

eşrefü’l-insan: İnsanların en şereflisi.

gayr-i mütenâhî: Sonsuz.

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

hikmet-i bâhire: Apaçık hikmet, fayda ve gaye.

inayet-i zâhire: Açık ve aşikâr olan yardım.

inhidam: Çökme, yıkılma, harap olma.

istidad: Kabiliyet.

istihrac: Çıkarma, çıkarılma.

kalbetmek: Bir halden diğer bir hale çevirmek, değiştirmek.

Sâni-i Sermedî: Ebedî, daimî olan ve her şeyi sanatla yaratan Allah.

semerat: Meyveler, neticeler.

tevzin-i adalet: Adalet ölçüsü.

vahdaniyet: Allah’ın birliği.

vücub-u vücud: Varlığı zorunlu olmak, olmaması imkânsız olmak.

zeval: Sona erme, yok olma, ölme.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    Kalp krizi geliyorum diyor

    Saray KHK’larını Meclis incelesin

    Şırnak'ta terör saldırısı

    Suriye'de rejimden hava saldırısı: 4 çocuk öldü

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklandı

    Hamas İsrail'i uyardı: Çatışmasızlık sona erebilir

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    Münih'te 3 camiye bomba ihbarı

    'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

    Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş

    AB Türkiye'ye yapılan maddi desteği 2020'de donduracak

    Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

    İBB Meclisi otogardaki otoparkları İSPARK'a devretti

    İşte İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler

    22 ülkeden Uygur mektubu

    520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Süleyman KÖSMENE

    Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomasideki zaafiyet, dış gaileyi büyütür
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Berline’ uğradı mı? (3)
    Genel

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.