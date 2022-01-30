"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Kur’ân hem zikirdir, hem fikir

Risale-i Nur'dan
30 Ocak 2022, Pazar
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın i’caz ve belâgatine dair Lemaat namındaki eserimde izah edilen bazı lem’aları dinleyeceksin:

1. Kur’ân’ın okunuşunda yüksek bir selâset vardır ki, lisanlara ağır gelmez.

2. Büyük bir selâmet vardır ki, lâfzen ve manen hatadan sâlimdir.

3. Âyetler arasında büyük bir tesanüd vardır ki, kârgir binalar gibi, âyetleri birbirine dayanarak bünye-i Kur’âniyeyi sarsılmaktan vikaye ediyor.

4. Büyük bir tenasüb, tecâvüb, teavün vardır ki; âyetleri birbirine ecnebi olmadığı gibi, birbirinin vuzuhuna yardım, istizahına cevap veriyor.

5. Parça parça, ayrı ayrı zamanlarda nâzil olduğu halde, şiddet-i tenasübden, sanki bir defada nâzil olmuştur.

6. Esbab-ı nüzul ayrı ayrı ve mütebayin olduğu halde, şiddet-i tesanüdden, sanki sebep birdir.

7. Mükerrer mütefavit suallere cevap olduğu halde, şiddet-i imtizâc ve ittihaddan sanki sual birdir.

8. Müteaddit, mütegayir hâdisata beyan olduğu halde, kemal-i intizamdan sanki hâdise birdir ve bir hâdiseye cevaptır.

9. Tenezzülât-ı İlâhiye ile tabir edilen, muhatapların fehimlerine yakın ve münasip üslûplar üzerine nâzil olmuştur.

10. Bütün zaman ve mekânlarda gelip geçen insanlara tevcih-i kelâm ettiği halde, sühulet-i beyandan dolayı, sanki muhatap birdir.

11. İrşadın gayelerine îsâl için, tekrarları tahkik ve takriri ifade eder. Maahâzâ, tekrarları halel vermez, iadesi zevki izale etmez; tekerrür ettikçe misk gibi kokar.

12. Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha me’lûf ve me’nus olduğundan, lezzeti artar.

13. İnsan maddî hayatında, her anda havaya, her vakit suya, her zaman ve her gün gıdaya, her hafta ziyaya muhtaçtır. Bunların tekerrürü, haddizatında tekerrür olmayıp, ihtiyaçların tekerrürü içindir. Kezalik, insan, hayat-ı ruhiyesi cihetiyle Kur’ân’da zikredilen bütün nevilere muhtaçtır. 

Bazı nevilere her anda muhtaçtır: “Hüvallah” gibi. Çünkü ruh bununla nefes alıyor. Bazı nevilere her vakit, bazılarına her zaman muhtaçtır. İşte hayat-ı kalbiyenin ihtiyaçlarına binaen, Kur’ân, tekrarlar yapıyor. Meselâ, “Bismillah” hava-i nesimî gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden, kesret-i ihtiyaca binaen, Kur’ân’da çok tekrar edilmiştir.

14. Kıssa-i Mûsa gibi bazı hâdisat-ı cüz’iyenin tekrarı, o hâdisenin büyük bir düsturu tazammun ettiğine işarettir.

Hülâsa, Kur’ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü’minlere hüda ve rahmettir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 141

LÛ­GAT­ÇE:

belâgat: Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma uygun düşecek şekilde söylenmesi.

esbab-ı nüzul: Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin gelmesine sebep olan hâdiseler.

hüda: Doğruluk, hidayet, doğru yol.

i’caz: Mu’cizelik.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kardeşim, bil ki!

istizah: İzahat isteme, açıklama isteme.

kârgir: Taş veya tuğladan yapılmış.

mütebayin: Birbirine zıt.

sâlim: Eksiksiz, kusursuz.

selâset: Sözün akıcı olma hali, ifadedeki ahenk, açıklık, kolaylık ve akıcılık.

şiddet-i tenasüb: Uygunluğun şiddeti; kuvvetli uygunluk.

teavün: Yardımlaşma.

tecâvüb: Cevaplaşma, birbirinin ihtiyacına cevap verme.

tesanüd: Dayanışma.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asistan hekimler dertli

    Koca: Vaka sayılarında artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı

    “Soygun var” tepkisi Bingöl’de

    Süresiz OHAL olmaz

    Yıkım projesi

    Doktorlar da gıda için dileniyor

    Savaş paniğine gerek yok

    Kar Şubat ayında geri gelebilir

    Akaryakıta zamda gözler 2 Şubat’ta

    Ekmek 4 lira oluyor

    150 kwh yetmiyor

    Kılıçdaroğlu: Medya önünde birlikte imza atacağız

    ABD'de 10 eyalette kar fırtınası alarmı: 3 binden fazla uçuş iptal edildi

    Vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Suriye’de binlerce mülteci donuyor

    ABD'den Doğu Avrupa ülkelerine asker gönderme kararı

    Çarşamba günü mübarek üç aylara gireceğiz

    Camide siyaset dinden soğutur

    'Rusya, Ukrayna'ya girecek kadar askeri yığınak yaptı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler için en büyük tehlike
    Ahmet BATTAL

    Somut suçu olmayanı terörist sayamazsınız-2
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp sanatın dilini kopardı!
    İlknur Maraş Çalık

    Merhametin aynası: Anne yüreği
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Kasa, masa, nisa...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Camiye, okula, kışlaya...
    Mehmet KARA

    Anketlerle konuşa(bile)n Türkiye!
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân hem zikirdir, hem fikir
    Misbah ERATİLLA

    Mehmet Âkif Usanmaz ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.