"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Kur’ân’ın hak olduğuna en sadık deliller

Risale-i Nur'dan
08 Eylül 2019, Pazar
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller: Tevhidin bütün iktizalarını ve lâzımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir...

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller:

1. Tevhidin bütün iktizalarını ve lâzımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir.

2. Esma-i Hüsnanın tenasüb ve iktizası üzerine hakaik-ı âliye-i İlâhiyedeki muvazeneyi müraat etmesidir.

3. Rububiyet ve ulûhiyete ait şuunatı kemal-i muvazene ile cem’ etmesidir.

Kur’ân’ın bu hâsiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi, melekût cihetine geçen evliya ve sair büyüklerin netaic-i fikirlerinde de bulunamamıştır. Ve eşyanın bâtınında dalmış olan İşrakiyyun ve âlem-i gayba nüfuz eden Ruhaniyyun dahi Kur’ân’ın bu hâsiyetini bulamamışlardır. Zira, onların nazarları mukayyed olduğundan, hakikat-i mutlakayı ihata edemez. Bunlar, ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat, tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasübü bozup, muvazeneyi ihlâl ediyorlar.

Meselâ, envâ-ı cevahiri hâvî ziynetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için, birkaç adam denizin dibine dalarlar. Denizin dibinde araştırma yaparken, birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müştemilâtını tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğunu hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde, onların buldukları cevahirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. Diğeri kürevî bir yakutu bulur, öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor. Ve hakeza, her birisi definenin esas müştemilâtı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevâid ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle, muvazene kayıp ve tenasüb zâil olur. Sonra meselenin hakikatini keşif ve izah için tevilât ve tekellüfata başlarlar. Hatta definenin inkârına bile zehab eden olur.

Evet, Sünnet-i Seniyye ile muvazene yapılmazdan evvel, hemen meşhudatına itimad eden İşrakiyyun ile mutasavvıfenin eserlerini teemmül eden zatlar, şu söylediğime hak verir, bilâtereddüt kabul ederler.

Arkadaş! Kur’ân da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur’ân’ın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür. Ve hakikate uygun bir tarzda tenasüb ve muvazeneye riayet ederek, kemal-i intizam ve ıttırad ile hakikati izhar etmiştir.

Arkadaş! Nev-i beşerde envâen dalâlete düşen fırkaların se­beb-i dalâletleri, imamlarının kusurudur. Evet, imamları bâtından bahsetmişlerse de meşhudatlarına itimad ve iktifa ederek, esna-i tarikten dönmüşlerdir. Ve “Bir tek şey elde ettin, ama çok şeyleri kaybettin.” kavline mâsadak olmuşlardır.

Mesnevî-i Nuriye, Habbe, s. 151-152

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i gayb: Gayb âlemi, görünmeyen, fakat varlığı kesin olan ve mahiyeti Allah tarafından bilinen başka âlemler.

bâtın: İç, iç yüz, iç kısım.

cem’ etmek: Birleştirmek, toplamak.

envâ-ı cevahir: Cevherlerin çeşitleri.

esna-i tarik: Yolculuk esnası, yolculuk sırası.

hakaik-ı âliye-i İlâhiye: Allah’ın koyduğu yüce hakikatler, Allah’ın yüce hakikatleri.

ifrat: Aşırılık, pek ileri gitme, haddini aşma.

İşrakiyyun: Gerçeklere ait bilginin ancak riyazet yoluyla nefsânî duygulardan arınan kalbe doğacağını, sezgi ve ilham yoluyla marifetin elde edileceğini kabul eden felsefî akımın taraftarları.

kemal-i muvazene: Tam ve kusursuz bir ölçü ve denge.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: Beyanı, izah ve ispatı mu’cize olan Kur’ân.

mâsadak: Doğrulayıcı, tasdik etmek.

melekût: Eşyanın iç yüzü.

mukayyed: Kayıtlı, sınırlı, bağlı.

muvazene: Denge, ölçü.

müraat: Gözetme, riayet etme.

netaic-i fikir: Fikrin neticeleri.

rububiyet: Rablık, Cenab-ı Hakk’ın terbiye ediciliği.

Ruhaniyyun: Âlem-i gayba nüfuz eden ve çok nuraniyet kazanmış zatlar.

şuunat: Şuunlar, keyfiyetler, haller; işler.

tefrit: Ortalamanın altında kalma, tersine aşırılık, ifratın zıddı.

zevâid: Fazlalıklar, fazla şeyler.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    📷

    Karikatürler

    Sarı yeleklilerin gösterileri 43. haftada da devam etti

    Dorian Kasırgası Kanada'yı da alarma geçirdi

    Andorra karşısında son anda galibiyete uzandık

    "O feryadı çok kıymetli buluyorum"

    'Güney Asya bir krizin eşiğinde'

    'Cumhurbaşkanımızın söylediği sözler bizi üzdü, Osmanlı bizim de ecdadımız'

    Şehit Tufan Kansuva'nın cenazesi Sakarya'ya uğurlandı

    6 - 7 Eylül uzun vadede Türkiye’ye darbe vurdu

    İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci dersbaşı yapacak

    İnsanlık, imtihanı Yemen’de kaybetti

    'Güvenli bölge zaman kaybetmeden oluşturulmalı'

    Oturma eylemine katılan aile sayısı 13'e yükseldi

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı' açıklaması

    Geri adıma rağmen Hong Kong'taki protestolar devam ediyor

    Milli Takım, Karadağ karşısında moral kazandı

    AKP, MHP’siz seçim kazanamaz hale geldi

    Susmayın, bugünü unutmayın

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adalet, zulüm ve son pişmanlık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Diyanetin kurucusu duâ ister, ederiz!
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerin zehirli dili
    Genel

    Müsbet hareket mesajı
    Mehmet KARA

    Magazin bazı şeyleri mi örtüyor?
    Misbah ERATİLLA

    Üstün zekânın yalnızlığı
    Adnan NACİR

    İsrafbul
    📷
    Genel

    Karikatürler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.