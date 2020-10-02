"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Mebus hiçbir tesir altında olmamak gerektir

Risale-i Nur'dan
02 Ekim 2020, Cuma
Meşverette hüküm ekserindir... Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir.

Bunu da cidden söylüyorum: Eğer, meşveret Şeriattan bir parmak müfa- rakat ederse, eski hâl yüz arşın ayrılmıştır.

Sual: “Neden?”

Cevap: Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtima ve ittihad ile hâsıl olan hablü’l-metin ve urvetü’l-vüska değme şeylerle tezelzül etmez. İcma-ı ümmet, Şeriatta bir delil-i yakînîdir. 

Rey-i cumhur, Şeriatta bir esastır. Meyelân-ı amme Şeriatta muteber ve muhteremdir.

İşte bakınız, eski padişahların iradesini, Ermeni rüzgârı ve ecnebî havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. O da sükûta rüşvet-i maneviye olarak birçok ahkâm-ı Şeriatı feda ediyordu. Şimdi kapı açıldı fakat tamamı ileride. Üç yüz ârâ-i mütekabile ve efkâr-ı mütehalife, hak ve maslahattan başka bir şey ile musalâha etmez veya sükût etmezler. Hak ve maslahat ise Şeriatta esastır. Fakat “Zaruretler haramları mübah kılar.” kaide-i şer’iyesince bazen haram bildiğimiz şey, ilca-i zaruretle vacib olur. Taaffün etmiş, parmak kesilir; tâ el kesilmesin. Selâmet-i millet, cevher-i hayata tevakkuf etse, vermekten tevakkuf edilmez; nasıl ki edilmedi. 

Dünyada en acib, en garibi, ruhunu iftiharla selâmet-i millete feda edenlerden, bazen garazında menfaat-i cüz’iye-i gururiyesinde buhl eder, vermiyor.

Demek, Şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri, muvazene ile zarureti nazara alarak, müdak- kikane Meşrûtiyeti Şeriata tatbik etmek istiyor. Diğeri de, muvazenesiz, zahirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor.

Sual: “Meclis-i Mebusanda Hıristiyanlar, Yahudîler vardır. Onların reylerinin Şeriatta ne kıymeti vardır?”

Cevap: Evvelâ, meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise Müslümandır, altmıştan fazla ulemadır. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. Demek hâkim İslâm’dır.

Saniyen: Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi muteberdir; Şeriat reddetmediği gibi Meclis-i Mebusandaki mesalih-i siyasiye ve me- nafi-i iktisadiye dahi ekserî bu kabîlden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir. 

Amma ahkâm ve hukuk ise zaten tebeddül etmez, tatbikat ve tercihattır ki meşverete ihtiyaç gösterir. Mebusların vazifesi, o ahkâm ve hukuku sû-i istimal etmemek ve bazı kadı ve müftülerin hilelerine meydan vermemek için bazı kanunları yapmak, etrafına sur et- mektir. Aslın tebdiline gitmek olamaz; gidilse, intihardır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 169

LÛ­GAT­ÇE:

ârâ-i mütekabile: Birbirine karşı olan görüşler.

buhl: Cimrilik.

delil-i yakînî: Çok kuvvetli delil, kesin kanaat veren delil.

hablü’l-metin: Sağlam ip.

ilca-i zaruret: Mecburiyetlerin zorlaması.

menafi-i iktisadiye: Ekonomik menfaatler.

mesalih-i siyasiye: Siyasî fayda ve hikmetler.

meyelân-ı amme: Umumun meyletmesi, milletin bir fikir etrafında birleşmesi.

müfarakat: Ayrılma, uzaklaşma.

rey-i cumhur: Çoğunluğun görüşü; çoğunluğun oyu.

tezelzül: Sarsılma, sallanma.

urvetü’l-vüska: Kopmaz ve sağlam kulp.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis hür olmalı

    Ukrayna'da 146 noktada orman yangını: Bilanço ağırlaşıyor!

    Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

    Türkiye - Libya deniz sınırı anlaşması BM tarafından tescil edildi

    Dijital uçuruma yerli yazılım katkısı

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    AB, ateşkes çağrısı yaptı

    Koca: Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor

    Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    İsrail ile Lübnan ABD ara buluculuğunda müzakerelere başlıyor

    Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 51 bini geçti

    MSB: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ortak anlayışa vardı

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belirlendi

    Karamollaoğlu: "Bakmayın dolara” diyen, ekonomiyi yönetemez

    Zatürre ve grip aşılarına talep fazla, aşı yok

    Dipsiz Göl çamur oldu

    Asıl sorun otokratik rejim

    Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir

    Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutma kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle küçülen Türkiye
    İbrahim ERSOYLU

    Mahpuslar adalet bekliyor
    Faruk ÇAKIR

    Alkışladınız da ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hepimiz…
    Cevher İLHAN

    Yine “salgın” çarpıtması...
    Genel

    Meclis hür olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Kişiyi dinden çıkaran nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Mebus hiçbir tesir altında olmamak gerektir
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez? -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.