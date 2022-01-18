"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Risale-i Nur dinsizliğe karşı Kur’ânî bir settir

Risale-i Nur'dan
18 Ocak 2022, Salı
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Şimdiye kadar gizli münafıklar, Risale-i Nur’a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz, müsbet hareket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. Şimdi planları akim kaldı. Bilâkis, tecavüzleri Risale-i Nur’un dairesini genişlettirdi. Bu defa yeni hurufla Asâ-yı Mûsa’yı tab’ etmek niyetimiz, ihtiyârımız olmadığı halde, tecavüz vaziyeti Risale-i Nur’a veriliyor gibidir. 

Bu hâdisenin ehemmiyetli bir hikmeti şu olmak gerektir:

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli mânevî belâyı def’ etmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur, Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir ve âlem-i İslâm’ın, bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi.

Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa’da istilâkârane hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilâsına karşı Risale-i Nur hakikatleri bir kal’a olduğu gibi, âlem-i İslâm’ın ve Asya kıt’asının hal-i hazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur’u tab’ ederek resmî neşretmeleri lâzımdır ki, bu iki belâya karşı siper olsun.

Acaba bu yirmi sene zarfında iman-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda acib inkılâb ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur’ân’ını, imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? Her ne ise…

Risale-i Nur’a, daha vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle tecavüz edilmez; daha kimseyi o bahane ile inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarı veya enaniyetli sofîmeşreblileri bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a karşı –iki sene evvel İstanbul’da ve Denizli civarında olduğu gibi– istimal etmek ve Risale-i Nur’a ve şakirdlerine ayrı bir cephede tecavüz etmeye, münafıklar çabalıyorlar. İnşaallah muvaffak olamazlar. 

Risale-i Nur Şakirdleri, tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesinler, aldırmasınlar; aldanan, ehl-i ilim ve imansa, dost olsunlar, “Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kardeşiz” deyip yatıştırsınlar.

Emirdağ Lâhikası, 62. mektup, s. 132

LÛ­GAT­ÇE:

anarşi: Her türlü düzen ve otoriteye karşı koyarak karışıklık meydana getirme durumu.

edyan-ı semaviye: Semavî dinler, Allah tarafından gönderilmiş olan hak dinler.

halâskâr: Kurtarıcı.

iğfal: Yanıltma, gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

matbuat: Basılmış şeyler, kitaplar, gazeteler vs.

Sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve Me’cüc kavminden korunmak isteyenler için yaptırdığı çok büyük ve sağlam set, kale.

şimal: Kuzey.

tab’ etmek: Matbaada basmak.

tedafüî: Kendini koruma, savunma ile ilgili, savunmaya ait.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin arazi kirasına yüzde 80 zam

    'İkinci el'e yansıması sınırlı olacak

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Prof. Görür: Marmara’yı etkileme potansiyeli var

    Açıköğretim sınavında skandal

    Bilim dünyasında gündem Tonga'daki dev yanardağ patlaması

    Pfizer: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

    FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Lewandowski oldu

    Son 24 saatte 64 bin 935 vaka ve 162 kişi ölüm gözlemlendi

    Her 100 bin kişideki vakalar sadece 3 ilde azaldı

    Bütçe 192 milyar TL açık verdi

    Hollanda'da salgın kısıtlamaları yasağa rağmen protesto edildi

    Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

    Dünyanın en zenginlerinin serveti salgın döneminde 2 katına çıktı

    Teksas'taki sinagog saldırısına 'terör eylemi' dedi

    Ege Denizi'nde ve Muğla açıklarında deprem

    Yayıncılık S.O.S. veriyor: Bıçak kemiğe dayandı

    ABD'de 'kar fırtınası' alarmı: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    Hekimoğlu İsmail dualarla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hekimoğlu İsmail’in ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Çekim yok, telefonlar cebe!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kendini mahkemeden üstün görenler
    Ramazan Gevrek

    ‘Bias’ tuzaklarına dikkat
    Dr. Dolunay Coşkun

    Minik serçe!
    Cevher İLHAN

    “İmralı’dakine hesap verme” komplosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Azıcık anlayış, lütfen!
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini rüşvet mi veriyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.