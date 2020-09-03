"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır

Risale-i Nur'dan
03 Eylül 2020, Perşembe

HİLÂFET NEDEN ÂL-İ BEYT’TE TAKARRUR ETMEDİ?

Eğer denilse: “Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevîde takarrur etmedi? Halbuki en ziyade lâyık ve müstahak onlardı.”

Elcevap: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-ı İslâmiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi masum olmalı, veyahut Hulefa-i Raşidîn ve Ömer bin Abdülaziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbasî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır’da Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fatımiye hilâfeti ve Afrika’da Muvahhidîn hükûmeti ve İran’da Safevîler devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz; vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyet’i onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyet’e ve Kur’ân’a hizmet etmişler.

İşte bak: Hazret-i Hasan’ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı A’zam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî; ve Hazret-i Hüseyin’in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynelabidin ve Cafer-i Sadık –ki her biri, birer manevî mehdî hükmüne geçmiş– manevî zulmü ve zulümatı dağıtıp, envâr-ı Kur’âniyeyi ve hakaik-ı imaniyeyi neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.

ASR-I SAADETTEKİ DEHŞETLİ KANLI FİTNENİN HİKMETİ NEDİR? 

Eğer denilse: “Mübarek İslâmiyet ve nurânî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık değil idiler.”

Elcevap: Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de, Sahabe ve Tabiînin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı. “İslâmiyet tehlikededir, yangın var!” diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyet’in hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre camia-i İslâmiyet’in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı Şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur’ân’ın muhafazasına çalıştı ve hakeza, her bir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyet’te hummalı bir surette sa’y ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyet’in aktârına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i bid’a fırkalarının dikenleri dahi çıktı.

Güya Dest-i Kudret, celâl ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i ani’l-merkeziye ile, pek çok münevver müçtehidleri ve nurânî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, aktabları âlem-i İslâm’ın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâm’ı heyecana getirip, Kur’ân’ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. 

Mektubat, s. 122-124

LÛ­GAT­ÇE:

Aktab-ı Erbaa: Dört büyük kutub; dört büyük velî (A. Geylânî, Ahmed-i Bedevî, Ahmed-i Rufaî, Seyyid İbrahim Dessukî.)

Âl-i Beyt-i Nebevî: Peygamberimizin ailesi ve soyundan gelenler.

cedd-i emced: En büyük ced, dede.

ehl-i bid’a: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan şeyleri dine mal etmeye çalışanlar.

hakaik-ı imaniye: İman hakikatleri.

kuvve-i ani’l-merkeziye: Merkezî güç, kuvvet; merkez kaç kuvveti.

sa’y etmek: Çalışmak.

takarrur etmek: Karar bulmak, yerleşmek.

vezaif-i İslâmiyet: İslâmiyetle ilgili vazifeler.

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Daha iyi bir gelecek için gençlerin gözü dışarıda

    Yasak kalkarsa işsizlik patlar

    Demokrasi ve hürriyet istiyorlar

    Türkiye genelinde düğünlere kısıtlama getirildi

    Ücretli öğretmenler mevzuat mağduru

    İnsanlarımız açlık ve yoklukla sınanıyorlar

    Kardeşimi Çin’in insafına bırakmayın

    Okul bütçesini “bilgisayar” deliyor

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    Almanya: Navalnıy 'kesinlikle' zehirlendi

    ABD'de son 24 saatte 1136 ölüm ve 46 bin yeni vaka!

    ‘Kısıtlamalar geri gelebilir’

    Aygün'den KPSS'ye ilişkin açıklama

    Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

    Türkiye'de en 'itibarlı' meslekler hangileri?

    'Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı'

    ABD, DSÖ'nün küresel aşı programına katılmayacak

    Milli Takım, Macaristan ile karşılaşacak

    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 3 terörist daha teslim oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet... Yine adalet...
    Genel

    Yasak kalkarsa işsizlik patlar
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    Ahmet BATTAL

    Bu seçmene seçmen denir!
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler hep olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Daha iyi bir gelecek için gençlerin gözü dışarıda
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçek Müslüman mıyız?
    Fethiye Akay

    Taa kıyamete kadar
    Genel

    Demokrasi ve hürriyet istiyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.