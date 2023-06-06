"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Çağın Baharı Bediüzzaman’dır

06 Haziran 2023, Salı 02:10
Eğitimci Yazar Mustafa Öztürkçü ile “Çağın Baharı Bediüzzaman” isimli kitabı üzerine konuştuk. Öztürkçü, “Bediüzzaman’ın feyiz aldığı kişiler de çok müstesna insanlar” diyor.

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

Yıllardır Yeni Asya’da yazıyorsunuz. Sizi biraz daha yakından tanısak…

1954 yılında Bitlis’e bağlı Adilcevaz ilçesinde doğdum. 1979’dan itibaren yurdun muhtelif yerlerinde öğretmenlik yaptık. 2014 yılında Eğitim İdarecisi olarak görev yaparken görevden alınarak eğitim uzmanı kadrosuyla görevlendirilmemiz üzerine emekli olduk. Vaktimizi Risale-i Nur araştırmalarına veriyoruz. Şer gibi görünen hadiselerin ardında büyük hayırlar var. Eğer memurluktan emekli olmak zorunda kalmasaydım Bediüzzaman ve talebeleri hakkındaki araştırmalar yapamaz, kitaplar hazırlayamazdık.  

Kaç yıldır yazıyorsunuz?

Biz aile olarak İttihat gazetesinin çıktığı günden beri Yeni Asya Camiası içindeyiz. İlkyazım 1970 yılında yayımlandı. O gün bu gündür devam ediyoruz. Bazı kitaplarım yayımlandı, bazıları da yayımlanmayı bekliyor. Bu kitaplardan bazıları şöyle: “Üstadım Bediüzzaman”, “Şark Günlüğü”, “Bir iman Fedaisi: Zübeyir Gündüzalp”, “Bediüzzaman’ın Bilinmeyen Akrabaları”, “Bediüzzaman ve Eğitim”, “Çağın Baharı Bediüzzaman”.

‘Çağın Baharı Bediüzzaman’ı yazmaya sevk eden şey neydi?

Bediüzzaman zorlu bir zamanda dünyaya gelmişti. Özelde Osmanlı ve İslam coğrafyası, genelde dünya manevi bir buhran geçiriyordu. Tarihin seyrini değiştirecek kanlı savaşlar oluyordu. Buhran içindeki çağ baharını, Said’ini, yani İkinci Asr-ı Saadetini arıyordu.  

İşte o günlerde Said Nursi Şarkın yalçın dağlarında bir güneş gibi doğmuştu. Said Nursi, dağlardaki bahar havasını insanlığa taşımak için kalemi eline almıştı. Ağaçlara, çiçeklere, böceklere, en çok da nur yüzlü Barlalılara bakarak Risaleleri yazmaya başlamıştı. 

“Acele ettim, kışta geldim; sizler cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi kıt’asına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız…” demişti. Bu duygular beni bu kitabı yazmaya sevk etti. 

“Çağın Baharı Bediüzzaman” kitabının içeriğinden bahseder misiniz?

Kitap Bediüzzaman coğrafyasında geziniyor. Yedi bölümden oluşuyor. Birinci Bölümde Bediüzzaman’ın hayatına kısa bir bakış var. İkinci Bölümde Bediüzzaman’ın manevi şahsiyeti üzerinde duruluyor. Üçüncü Bölümde Nursi Ailesinin fertleri anlatılıyor. Dördüncü Bölümde Risale-i Nur olayı üzerinde duruluyor. Beşinci Bölümde Şark âlimlerinin Bediüzzaman hakkındaki değerlendirmelerine yer veriliyor. Altıncı Bölümde Bediüzzaman’ın çağımıza etkileri değerlendiriliyor.  Yedinci Bölümde Bediüzzaman’ı gören son şahitlerin hatıralarına yer veriliyor. 

Kitabınızda yer alan hatıralar içinde en çok dikkatinizi çeken hangisiydi? 

Kitapta benim en çok ilgili çeken şey Bediüzzaman’ın aile çevresi ve Bediüzzaman’a etki eden alimler ve şeyhler. Bediüzzaman asrımızın en büyük alimi, en önemli rehberi. Bediüzzaman’ın ilim talep ettiği, feyiz aldığı kişiler de çok müstesna insanlar. 

Sırada hangi çalışma var?

Risale-i Nur eksenli çalışmaları ihmal etmeden sürdürüyorum. Şimdilerde “Son Müceddit Bediüzzaman” isimli bir kitaba çalışıyorum. 

Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Teşekkürler.  

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimşek'e 5 soru

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği bir kez daha ihlal edildi!
    📷

    Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

    Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

    İhracatçıların 4 talebi var

    Siyasi haklar çökünce kurumlar da çöküyor

    Meclis Başkanını seçecek

    3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

    Zelenski: 500 çocuk öldü

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    Başka seçenek yok!

    Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

    İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı

    Aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu

    Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

    Amasya'dan üzücü haber

    'Uyarılara lütfen dikkat edin'

    Samsun’da sel ölüme sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    İbrahim Aktaşcı

    Gammaz yüreğin faal nedameti
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Genel

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.