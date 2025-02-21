Yeni Asya yanıltmadı

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Yeni Asya sıradan bir gazete değil, topluma hakikatlerin anlatıldığı bir zemindir.

Gazetemizin 56. yıldönümünde, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile YENİ ASYA’nın geçmişi, bugünü ve geleceğe dair vizyonu üzerine konuştuk.

Basın dünyasında yarım asrı aşan bir geçmişe sahip olan Yeni Asya Gazetesi, yayın hayatına başladığı günden bu yana iman, hürriyet ve adalet çizgisinde istikrarlı duruşunu koruyarak, hâlâ ilk günkü heyecanla okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 56. yılını geride bırakan gazete, Risale-i Nur hakikatlerini medya diliyle geniş kitlelere ulaştırma misyonuyla yoluna devam ederken, dijital çağın getirdiği yeniliklerle de çağdaş medya imkânlarını en verimli şekilde kullanarak, hem geleneksel yayıncılıkla, hem de dijital platformlarda etkin bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu sayede, her geçen gün daha fazla insana ulaşarak, Risale-i Nur vasıtasıyla tezahür eden Kur’ân ve iman hakikatlerini yaymayı ve toplumun manevî değerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

56. yıl dönümünde, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, gazetenin geçmişi, bugünü ve geleceğe dair vizyonu üzerine konuştuk.

Keyifli okumalar!

- Kendinizi tanıtır mısınız? Yönetim Kurulunda kaç dönemdir görev yapmaktasınız? Hangi yıl başkanlığa geldiniz?

Rahmetli Kutlular Ağabeyin de içinde olduğu son Yönetim Kurulunda kendisinin daveti üzerine aday gösterildim. O günden bu tarafa 12 senedir Yönetim Kurulu’nda görev yapıyorum. 6 sene önceki Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra da başkanlık görevini ifa etmeye başladım. Bu sene 6. dönemimi tamamlamış olacağım.

- Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yeni Asya’nın misyonunu ve gelecek vizyonunu özetleyebilir misiniz?

Cemaatimize mensup her Nur talebesi gibi, Risale-i Nur hakikatlerinin medya diliyle kitlelere ulaşması için rahmetli Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin önderliğinde kurulan gazetemizin 55 yıldır yaptığı hizmete katkıda bulunmaya çalışıyorum. Gazetemizin yaşı ile mütenasip olarak ticaret hayatında kazandığım tecrübelerimi aktarmaya, Yeni Asya bayrağının kıyamete kadar dalgalanması için elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye çalışıyorum. Allah utandırmasın... Üstadımızla başlayan irşad ve tenvir faaliyetinin aksamaması, İslâm âleminin temel ihtiyacı olan meşveret ve şûranın eksiksiz olarak topluma mal edilmesi çabası içindeyiz. İman hakikatlerini, inanan-inanmayan, hangi görüşe veya dine sahip olursa olsun herkesin reddedemeyeceği delillerle ispat eden Üstadımızın başlattığı bu hizmetin önce vatanımızda, sonra da tüm dünyada yayılması için oluşan şahs-ı manevinin okunan yüzü olan gazetemiz, bugüne kadar tarihe geçmiş birçok uyarı ve faaliyetle misyonunu ifa etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Önce insanların imanını kurtarmak, sonra da tahkim etmek olan hizmetimizde bugüne kadar emek vermiş, Başta Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Nezihi Polat ve Mehmet Kutlular olmak üzeri tam ağabeylerimize ve personelimize şükranlarımızı sunuyor, vefat etmiş olanların hepsini rahmetle anıyoruz.

Bu hizmet kervanı, başlangıçtan bugüne dâhilî ve haricî birçok itiraza, hücuma, hatta hıyânete uğramış olsa da Üstadımızın ifadesiyle, hiç lâyık olmadığımız hâlde bu hizmette istihdam ediliyoruz hakikatine uygun hareket etmeye ve sorumluluğumuzun gerektirdiği tüm tedbirleri almaya azimliyiz.

YENİ ASYA YAZIYORSA DOĞRUDUR

- Yeni Asya Gazetesi hangi vasıflarıyla basın dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir?

Yeni Asya gazetesi, diğer gazeteler gibi olayları yalnızca duyurmakla kalmıyor; ülkemizde ve dünyada gelişen olayları Kur’ân-ı Hakîm’in ışığında, Risale-i Nur süzgecinden geçiriyor. 55 yıllık yayın hayatımızda gözle görülür bir hatamız olmadı, elhamdülillah. “Yeni Asya yazıyorsa, doğrudur. Yeni Asya’ya kulak vermeliyiz; çünkü Yeni Asya’yı takip eden yanılmaz.” hakikatleri kamuoyunda tasdik edilmiştir. İmanî meselelerin yanında, İslam’ın nasıl yaşanması gerektiği konusunda, 1500 yıldır İslam âleminde temel problem olan saltanat-hilafet konularında hiç kimsenin reddedemeyeceği Kur’ânî reçeteleri okumaya, okutmaya ve ilân etmeye devam edeceğiz. Bu faaliyeti yıllardır okurlarımızla beraber yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

DİJİTAL MECRALARDA DAHA ETKİN OLACAĞIZ

- Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde basılı gazeteciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gazetemizin bu sürece uyum sağlama stratejisi nedir?

Yazılı basınla başlayan bu ilânat hizmeti, başta Yeni Asya Gazetesi olmak üzere medya grubumuz içindeki dergilerimiz ve basılı yayınlarımızla birlikte, tüm dünyanın yöneldiği dijital mecralarda da neşrine devam ediyor. Yeni Asya Haber Portalı, Yeni Asya E-Gazete, Yeni Asya Kitap; Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerimizin internet siteleri ve sosyal medya hesapları; Yeni Asya English internet sitesi ve YouTube kanalı gibi platformlar aracılığıyla uzun süredir dijital dünyada aktif olarak yer almaktayız. Kısa bir süre önce yayına başlayan Yeni Asya TV YouTube kanalı, beklenenden çok daha fazla beğeni kazanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Dijital çağın hızla ilerleyen dünyasında, biz de elimizdeki tüm imkânları en verimli şekilde kullanmak durumundayız. Ancak basılı gazetecilik de bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Dijital dönüşüm sürecinde hem basılı yayınımızı sürdürmeye, hem de dijital mecralarda daha fazla yer almaya yönelik dengeli bir strateji izlemekteyiz. Her zaman olduğu gibi, bu faaliyette en büyük yardımcımız yine okurlarımız olacaktır.

- Yeni Asya Medya Grup olarak geleceğe dair hedefleriniz, projeleriniz nelerdir?

Öncelikli hedefimiz, Risale-i Nur hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bu doğrultuda, uzun yıllardır hazırlığını yaptığımız Risale-i Nur muhtevalı Kur’ân-ı Kerîm mealini tüm insanların hizmetine sunduk. Şu an ikinci baskısı hızla tükeniyor ve büyük ilgi görüyor. Tavsiye ediyoruz.

Gelecek projelerimiz arasında dijital alanda daha etkin olma, eğitim ve kültür içerikleri üretme, basılı ve dijital yayıncılığı birlikte sürdürebilme gibi hedefler yer almaktadır. Bu süreçte maddî ve manevî olarak destek veren tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

RİSALE-İ NUR’A HÜCUM EDENLER HÜSRANA UĞRAYACAK

- Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Üstadımızın hayatında başlayan engelleme ve perdeleme faaliyetleri, maalesef günümüzde de devam etmektedir. Bediüzzaman Said Nursî’ye ve Risale-i Nur’a yönelen dikkati başka yönlere çekmeye uğraşanlar, Risale-i Nur’a hak etmediği hücumları yapanlar her zaman olduğu gibi hüsrana uğrayacaktır. Biz bu inançla yolumuza devam ediyoruz.

Temel prensibimiz, dünyevî ve uhrevî hiçbir faaliyeti kötülemeden Kur’ân hakikatlerini anlatmaktır. Zira imtihan dünyasındayız. Hakikatleri teklif ederiz; fakat ihtiyarı ellerinden alamayız.

Neticede Yeni Asya sıradan bir gazete değil, topluma hakikatlerin anlatıldığı bir zemindir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi Yeni Asya’nın yazdıklarından, uyarılarından haberdar olunuz, muhakeme ediniz, yine bildiğiniz gibi yapınız. Yeni Asya olarak kıyamete kadar uyarı görevimizi yapmaya devam edeceğiz…

Yeni Asya’nın 56 yıllık mücadelesi, sadece bir gazetenin değil, aynı zamanda bir fikrin, bir davanın ve bir duruşun hikâyesidir. İman, hürriyet ve adalet çizgisinde yürüyen bu yolculuk, gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Okurlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz.

56. yılımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum

RÖPORTAJ: ERHAN AKKAYA

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