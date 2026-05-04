"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Hasan Şen Ağabeyin hizmet serüveni

SALİH SÜTÇÜOĞLU
04 Mayıs 2026, Pazartesi
1943 doğumlu olan Hasan Şen Ağabey; İzmir’in mesire yerlerinden olan Pınarbaşı beldesinde dünyaya gelmiş.

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğu için küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamış. Önce kahvecilik yapmış, daha sonra marangozluk mesleğine girmiş. Bu arada Risale-i Nurları tanımış. 

Pınarbaşı beldesinde şubesi bulunan Komünizmle Mücadele Derneği’ne gelenlerle Risale-i Nurlardan dersler yapmış. Dolayısıyla da bir çok kimsenin Risale-i Nurlarla tanışmasına ve Said Nursî Hazretlerini tanımalarına vesile olmuş...

Hasan Şen Ağabey, askerden sonra müteahhitlik işine başlamış. Ancak 1980 askerî ihtilâli olunca müteahhitliği bırakmıştı.

1982 yılında İzmir Yeni Asya Bürosunu devralmış ve Yeni Asya gazetesinin İzmir Temsilcisi olarak o tarihten vefatına kadar (2026) lâyıkıyla bu görevini devam ettirdi...

Hasan Şen Ağabey evleninceye kadar, 23 sene müddetle dershanede üniversite talebeleri ile birlikte kalmıştı. Evlendikten sonra da muhtereme eşi ile birlikte Nur hizmetine devam edip İzmir ve Bornova’da Anaokulu faaliyetlerini başarı ile yürütmüşlerdi.

İzmir’e gelen üniversite talebeleri ile her zaman yakından ilgilenmiş ve bu arada birçok güzel yuvanın kurulmasına vesile olmuştu. 

Umre ziyareti ve hac vazifesini de yerine getirme fırsatı bulan Hasan Şen Ağabey Risale-i Nur’lardan güzel dersler yapar ve arada nükteli anlatımlarla da okuduğu bölümü renklendirirdi.

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunmuştu. Demokrat bir kişiliğe sahip olmasının yanında şair ruhlu bir insandı. Peygamberimiz (asm) ve Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili pek çok şiir yazmıştı.

Bediüzzaman Hazretlerini gören ve yakın hizmetinde bulunan bir çok talebesi ile de hatıraları vardı. Hasan Şen Ağabey ilerleyen yaşı sebebi ile bazı sağlık problemleri yaşamaya başladı. Bir kaç defa değişik hastanelerde tedavi gördü. Ancak sıkıntıları bitmeyince 28 Nisan 2026 Salı günü 83 yaşında fânî dünyaya veda ederek ebedî âleme göçtü.

Nisan ayında vefat etmiş olan bir çok Nur talebesi ağabeyler gibi (Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Mehmet Emin Birinci, Mehmet Kutlular) onun da Nisan ayında hizmetine hatime çekilmişti. 

İzmir’imizin medar-ı iftiharı muhterem Hasan Şen Ağabeye rahmet ve mağfiret diliyoruz...

