"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Vicdanın kanat sesleri

M. Latif SALİHOĞLU
04 Mayıs 2026, Pazartesi
Vicdan öldürülemediği ve hapsedilemediği için, dünyanın her yerinde konuşabiliyor.

Bilhassa son yıllarda Filistin ve İran’a yapılan insanlık dışı saldırılar sebebiyle, dünyanın pek çok ülkesinde vicdanlar dile geldi, harekete geçti ve doğru bir istikamette yol almaya devam ediyor.

Bu kısacık hatırlatmadan sonra, asıl konuya vicdan kavramına bir parça açıklık getirerek devam edelim.

Vicdan, ferdin kendi davranışlarını ahlâkî değerler temelinde sorgulayan ve doğruyu yanlıştan ayırt eden kalbî bir oto-kontrol mekanizmasıdır. Bir başka ifade ile “iç ses” demektir. İnsana mesuliyet hissi veren vicdan, aynı zamanda iyilikten huzur, kötülükten ise rahatsızlık duyma halinin bir tezahürüdür. 

Evet vicdan, iyiyi kötüden ayırıp, iyiden lezzet alan ve kötüden de elem hisseden bir duygudur. 

*

Bozulmamış bir vicdan daima doğruyu konuşur. Çünkü, vicdan, şuurlu bir fıtrattır. Fıtrat ise, yalan söylemez. 

Risale-i Nur’da da ifadesini bulduğu gibi, mesela, en basit hayat mertebesi olan bitkilerdeki tohumların, nüvelerin ve çekirdeklerin, fıtratlarındaki büyüme ve gelişme meylinin sevkiyle sümbülleşip meyve vermesi, bu düsturun ne kadar esaslı olduğu gösterir. Hatta, cansız ve şuursuz bir avuç su dahi, sıfırın altındaki derecede fıtratı gereği “daha fazla yer tutacağım” dediği halde, sert demir onu yalancı çıkaramaz. Demiri parçalar, kendisi ise su olur.

*

Risale-i Nur’da, vicdana yüklenen en büyük ve en kudsî mana ise, vicdanın, “Rabbimizi bize tanıtan-tarif eden üç büyük küllî muarrif”in dördüncüsü olmasıdır.

Üç büyük küllî muarrif: Kâinat kitabı, Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed’den (asm) sonra, dördüncü sırada vicdan geliyor.

Vicdan, küçük-büyük her dairede lâzım. Fakat, hayatı ilgilendiren hemen her meselenin globalleştiği, küresel hale geldiği günümüz dünyasında “küresel vicdan”a olan ihtiyaç büyük ehemmiyet kazanmıştır: Siyaset, diplomasi, demokrasi, temel insan hak ve hürriyetleri, hayvan hakları, sınır ihlalleri, savaş halleri, ekonomik krizler, su-hava-çevre temizliği gibi temel sorunlar, günümüzde sadece fertlerin, liderlerin, yahut bir ülkenin tek başına çözmesi mümkün görünmeyen hayatî konulardır. Bu sebeple, umumî akla, umumî kalbe ve umumî vicdana mecburiyetle ihtiyaç var.

*

İnsan haysiyetine yakışmayan katliâmlar, soykırım ve zalimane saldırılara karşı küresel vicdanın harekete geçtiğini memnuniyetle görüyoruz. Vicdanın kanat sesleri hemen her tarafta duyulur hale geldi. Meselâ, saldırgan İsrail ve müttefiklerine karşı, insanlığın vicdanı Filistinlilerin yanında, İran halkının yanında yer alıyor. Başta İspanya olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde saldırganlara karşı protesto eylemleri yapılıyor. Devletlerin resmî politikaları ne yönde olursa olsun, dünya insanları ve insanlık vicdanı mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Sesi çıkmayan topluluklar ise, demokrasiden nasipsiz olan ve daha çok dikta ile yönetilen ülkelerin talihsiz vatandaşlarıdır.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

    Tarsus'da yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek üretildi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

    İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

    Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle geçen ay hiç ham petrol ihraç etmedi

    Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinde uyuşturucu depolarına hava saldırısı düzenledi

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi

    Çarşambaya kadar hava soğuk ve yağışlı

    Küresel gıda krizi kapıda

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.