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7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Değiştirmek ne güzel!

Sebahattin YAŞAR
07 Eylül 2019, Cumartesi
İnsan fıtraten durağanlığı sevmiyor.

‘Hayat faaliyet ve harekettir’ sözü bu gerçeği ifade ediyor. Durağanlık, duraksamayı, durmayı, sönmeyi netice veriyor. Oysa kâinatın işleyişi insana değişikliği sunuyor. Gece gündüze çevriliyor. Mevsim be mevsim âlem bütün unsurlarıyla yenileniyor. Yenilenmek insana iyi geliyor. İnsan bebek kalmıyor, genç kalmıyor, yaşlı kalmıyor, canlı kalmıyor.

Saç uzuyor, tırnak büyüyor, beden gelişiyor; insan kendini bir şeylere hazırlıyor. Varlık âlemi de öyle. Âlemde hiçbir an diğeriyle aynı olmuyor.

İnsan nimetlerle dolu dünyadan bile sıkılıyor. Değişiklik istiyor, bunun için var gücüyle çalışıyor, çırpınıyor. Dünyadan aya çıkıyor, Mars’ta yaşamanın yollarını arıyor. Diğer yıldızlardaki, gezegenlerdeki hayat alâmetlerini merak ediyor. Bu merak ki sürekli yenilikleri, değişiklikleri beraberinde getiriyor. 

Bir an bile durmayan teknoloji sizce neyin arayışıdır? Bir an bile durmayan insan bedeni neyi ifade ediyor? Her an bir yerlere doğru hızla ilerleyen dünya ve içindekiler, kâinat ve müştemilatı insana ne demek istiyor?

İnsan gibi, dünya da, kâinat da yaşlanıyor. Yaşlanan varlık ölüyor. Ve her ölen yeni bir hayata gözlerini açıyor. Bu değişiklikler insanı nereye götürüyor? 

Âlemdeki bütün bu gelişmeler bile insanın dünyada kalıcı olmadığının, kalıcı bir âleme doğru yolculuğunun göstergesi gibi duruyor. Bir karıncanın bir varlık amacı varsa, akıl sahibi, ruh sahibi, kalp sahibi ve nimetlerle donatılmış insanın yüksek bir yaratılış amacının olmaması düşünülebilir mi?

Bebek anne karnında kalmadı, tomurcuk dalında solmadı, güneş doğmaktan yorulmadı ve bir canlı olarak rızkımız günbegün geldi, demek, gideceğimiz yerin de tedbirleri bir bir alındı. Bu âlemde eksiksiz yaratılan her şey, diğer âlemde de daha mükemmelinin olacağına şahitlerdir. 

Ona güvenmek ne güzel bir duygudur. Fani dünya sayfasını kapatıp, baki ahiret sayfasını açmak o yüce kudrete zor gelmeyecektir. Fani âlem dahi sürekli değişip yenileniyorsa, ebedî âlemin güzelliklerini, çeşitliliklerini ve değişimini insan tasavvur edebilir mi?

‘Mütegayyir’ isminin cilvesi ne kadar da çok ilimler ihtiva ediyor.

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