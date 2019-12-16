"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kaybolmadan, kendinizi bulamazsınız

Sebahattin YAŞAR
16 Aralık 2019, Pazartesi 01:21
Çok boyutlu bir eğitim paketi, ‘namaz’. İnsan için yüksek bir heyecan faktörü.

Kulun mi’racı. Dünyadan hurucu insanın. Sınırlardan, kayıtlardan kurtuluşu, faninin, acizin, fakirin. Ve ebediye açılan penceresi zindanın, namaz. 

Düşünseniz ya, Allah ile görüşe ‘niyet’leniyorsunuz. Niyet başlı başına insan bedenini, ruhunu heyecana sevk ediyor. Düşündüğünüz andan itibaren bir titreme başlıyor. Sonrasında bedenen, zihnen, kalben, aklen, ruhen kendinizi bir farklı atmosferde buluyorsunuz. Öyle bir atmosfer ki, otomatik pilotun devreye girmesi gibi, namaza yöneldiği andan itibaren insan, fıtrat devreye giriyor. Artık orada kulsunuz. Kulluğun tadını çıkarıyorsunuz. ‘Bir namazlık saltanat’ diyorlar ya, o kadar renkli ve o kadar çeşitliliğe sahip ki, insan namazı tefekkür edince, kocaman bir konu haritasının içinde buluyor kendini. Niyetle başlıyor bu harita, namaza ait olan özel kelâmlar, insanı farklı âlemlere taşıyan birer komut ifadesi gibi. Yani ‘Allahu ekber’ deyince, kul farklı bir moda geçiyor. En büyüğün karşısında insan ne hissederse işte o. İnsanın yükselmesi arş-ı âlâya.

Sadece ‘Allahu ekber’i tefekkür etmek bile, bir namazın sınırlarının çok ötesinde. Öyle bir derinliği var ki, her şeyde onun büyüklüğü görünmeye başlıyor. Zaten bu hissedilince milyonlar sokaklara açılan konu haritasının ortasına düştüğünüzü hissediyorsunuz. Daha ‘subhanallah’ı, ‘elhamdülillah’ı, ‘subhanerabbiyelazim’i, ‘subhanerabbiyalâlâ’yı siz düşünün. Peki ya namaz boyunca okunan sûrelerin zenginliği. Harf harf, kelime kelime insan bir deryaya daldığını hissediyor. Niyetlerin, Kur’ân kavramlarının, sûrelerin, âyetlerin içinde bir iki rekâtlık bir namazda kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. Burada hakikaten insan kayboluyor. Kaybolması gerekiyor. Kendini bulmanın birinci şartı bu kaybolmayı yaşamaktır. Namazın içinden çıkılası mümkün olmayan bir kocaman bir derya olduğunu ‘Allahu ekber’i tefekkür etmeye başlayınca anladım. Tekbir getirip, Allahu ekber deyince, uçsuz bucaksız bir şehre girdiğimi hissettim. Ve sonrasında diğer kavramlar ve diğer sûreler ve onlardaki manaların inkişafı. Aman Allah’ım! Rekâtlar birer basamak gibi sizi yukarılara taşıyor. Kıyamı, rükûsu, sücûdu ile her bir blok ayrı bir âleme açılıyor. Dünyadan sıyrılıp, öte âlemlere gitmenin namazdan daha hoş bir hattı yok.

Yüzme biliyorsanız, deryanın derinliği ne de güzeldir.

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cesur kalem Eşref Edip’i rahmetle anıyoruz

    İstanbul’a kış neden gelmiyor?

    3 milyon kişi elektrik faturasını ödeyemedi

    Asgarî ücret ne zaman açıklanacak?

    Demokrasi için birlik zamanı

    Boğaz trafiği artmadı, azaldı

    Bireysel ilişkiler üzerinden devlet yönetilemez

    Müslümanlardan Johnson’a uyarı

    'Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz'

    Başakşehir'in rakibi belli oluyor

    Hakkında yakalama emri çıkarılacak

    Lübnan'da gerginlik Onlarca kişi yaralandı

    Filipinler 6,8'le sarsıldı

    12-17 yaşta suç oranı arttı
    📷

    Karikatürler

    Yapay Afet!

    Korku siyaseti ters tepecek

    Trump’ın azli komiteden geçti

    TBMM'de gündem Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi

    Galatasaray'a son dakikada 3 puandan oldu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinlemek çok mu zor?
    Mehmet KARA

    Tek adamlık ve istişare
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gıybetin sosyal medyası
    Yeni Asya'dan Size

    AVM’de Kur’an mücevherleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali Kuşçu: Semerkant’tan Dersaadet’e
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur kelime öğretir (1)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Bir meziyetin varsa hafa türabında kalsın”
    Genel

    Demokrasi için birlik zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.