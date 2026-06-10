"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kadir-bilmek insanlıktır

Süleyman KÖSMENE
10 Haziran 2026, Çarşamba
Ayfer Yörü: İşârâtü'l-İ'caz da geçen "elhamdülillah" bahsinde “Saniyen: Şu elhamdülillah cümlesi, her biri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur'ân'ın dört süresinde tekerrür etmiştir.” (En'am, Kehf, Fatır ve Sebe' sureleridir.) Elhamdülillah cümlesi neden bu dört sürede tekerrür etmiştir, bilgi alabilir miyim?

Kur’an Ne Diyor?

Şükür konusunda Kur’ân ne diyor? Dinleyelim:    

 “Ölü arzda bir ayet vardır: Biz onu diriltiriz ve oradan onların yiyecekleri taneler çıkarırız. Oraları hurma ve üzüm bahçeleri ile donatırız ve aralarından birçok pınarlar fışkırtırız. Elleriyle yaptıkları da dahil olmak üzere, meyvelerinden yesinler diye!.. Hâlâ şükretmezler mi?”5

 “Her nefis ancak Allah’ın izni ile belirli bir vakitte ölür. Kim dünya nimetini isterse, ona ondan veririz! Kim âhiret nimetini isterse, ona da ondan veririz. Şükredenleri mükâfatlandıracağız.”6

“Rabbiniz: ‘Şükrederseniz, muhakkak artıracağım! Nankörlük ederseniz, muhakkak azabım çetindir’ diye bildirdi.”7

“Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!”8

Bizden şükür isteyen Kur’ân, Cenab-ı Hakk’ın da “çok şükreden” olduğunu bize bildirir. Misal:

“Eğer Allah’a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dür, Halîm’dir.”9 

“Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa karşılığını görür; doğrusu Allah Şâkir’dir, Alîm’dir.”10

“Şükreder ve inanırsanız, Allah size ne diye azap etsin? Allah Şâkir’dir ve Alîm’dir.”11

Şakir ve Şekûr İsimleri

Ayetlerde gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak, “Şekûr” ve “Şâkir” isimleriyle kendisini isimlendirmiştir. Yani Cenab-ı Hak, yapılan hayrın, hasenatın ve iyiliklerin “zerre miktar da olsa”12 karşılığını ve mükâfatını eksiksiz verendir.

Cenab-ı Hak bir İlâhî şükür ifadesi olarak; kulunun zerre miktar da olsa yaptığını ve amelini asla yok saymıyor, asla görmezden gelmiyor, asla küçümsemiyor, asla hafife almıyor; mutlaka değerlendirmeye tâbi tutuyor ve eksiksiz mizana koyuyor. 

Peki, böylesine eşsiz bir kadir-bilir olan Cenab-ı Hakk’ın; sırf kulunun lehine ve çıkarlarına sonsuz imkânlar, iyilikler, ihsanlar, nimetler, rızıklar, güzellikler yaratması ve hepsini kuluna tahsis buyurması; varlıkları ve kâinatı yaz-kış âdeta bir nimetler ve güzellikler resm-i geçidine çevirmesi karşısında kulu ne yapmalı? Nasıl karşılık vermeli? 

Bu nimetler ve nimetler içindeki İlâhî teveccühün kadir ve kıymetini bildiğini nasıl göstermeli? 

Allah’a nasıl şükretmeli? 

Şükür, Kadir-Bilmektir

Bütün kâinatı ve mahlukatı senin imdadına ve ihtiyaçlarına tahsis eden Cenab-ı Hakk’ın hiç seni bilmemesi, tanımaması ve görmemesi mümkün mü, tarzında yönelttiği soruyla insanı düşünmeye sevk eden Bediüzzaman (ra), devamla; “Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor; sen de O’nu bil, hürmetle bildiğini bildir.”13 diyerek şükrün de, hamdin de temelde kadir-bilmek olduğunu veciz bir üslupla beyan etmiştir. 

Dipnotlar:

5- Yâsîn Suresi: 33-35.

6- Âl-i İmrân Suresi: 145.

7- İbrahim Suresi: 7.

8- Zümer Suresi: 66.

9- Tegâbün Suresi: 17.

10- Bakara Suresi: 158.

11- Nisâ Suresi: 147.

12- Zilzal Suresi: 7.

13- Lem’alar, s. 100.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    Bu nasıl faizle mücadele?

    115 hafızın icazet sevinci

    Rusya’da Osmanlı camileri sergisi açıldı

    YKS için geri sayım başladı

    Meteoroloji 9 ili uyardı

    Hukuk kültürü yerleşmeli

    Yargı sopasıyla muhalefet dizayn edilmez

    Ücretler eriyor iktidar seyrediyor

    Rekor artış: ''1 günlük nükleer silah harcamaları 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir''

    Trump'tan Netanyahu'ya: Tek başına kalabilirsin

    Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak - Orman yangını uyarısı yapıldı

    Antalya-Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    Trump: 2 hafta içinde İran'a karşı "tam bir zafer" ilan edeceğiz

    Kumar siteleri kapatılsın

    YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir

    Hububat alım fiyatına tepki

    Çiftçi sabana döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.