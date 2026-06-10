Beş vakit namaz için özel çalışmalar yapmak gerekir

Kâinatın Efendisi sevgili Peygamberimiz (asm), bir hadis-i şerifinde “Müslüman ile kâfiri ayıran bir alâmet vardır, o da beş vakit namazdır.” buyurmuştur. Bu çok önemli hakikate binaen Bediüzzaman Hazretleri de “Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır” demiştir.

İslâm tarihi boyunca bütün İslâm âlimleri tarafından beş vakit namaza çok ehemmiyet verilmiş ve hakkında nice kitaplar telif edilmiştir. Evet, imansız ve namazsız geçen bir hayatın, Allah katında bir değeri yoktur. Yaşanan ömrü değerli kılan gerçek, önce iman ve sonra beş vakit namazdır. Çünkü, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “İnsan bu dünyaya yalnız keyif sürmek ve safa ile ömür geçirmek için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlanması ve zeval ve firakta [ayrılıkta] yuvarlanması şahittir.” (Hastalar Risalesi, 3. Deva)

Kur’ân-ı Kerîm’in haber verdiği gibi, bu Kâinatın Yaratıcısı’nı tanımak ve O’na (cc) iman ile ibadet etmek için gönderilen ekser insanların bahsi geçen hakikatten habersiz ve hatta inananların da ondan gaflet içinde yaşamaları, din hizmeti ile vazifeli olanları ciddi olarak düşündürmeli ve gerekli çalışmaları yapmaya sevk etmelidir. “Şimdiye kadar böyle gelmiş, böyle de gider.” demek doğru değildir.

Dünya çapında Müslüman ülkelerde yapılan bazı anket çalışmalarına göre, yüzde doksan bir oranıyla Gana, yüzde doksan ile Kamerun birinci ve ikinci gelmekte, diğer Müslüman ülkeler de buna göre sıralamaya girmektedir. Afganistan %88, Nijerya %86 Malezya %72, Endonezya %71 ile ön sıralarda bulunurken, Türkiye’de ise %21 oranına kadar düşmektedir. En düşük oran da, %2 ile Kazakistan’da bulunmaktadır. Yetmiş yıl komünist Sovyetler Birliğinin baskısı altında yaşayan Kazakistan’da bu kadar düşük oran çıkması, kimseyi şaşırtmamalıdır.

Bahsi geçen oranlara göre, ülkemizde beş vakit namaz kılanların büyük bir ekseriyeti, hepimizin gözü ile gördüğü gibi orta yaş ve üzeri ihtiyarlardır. Kırk Yaşı altında beş vakit namaz kılanların oranı ise, çok fazla değildir. Genç nesillerin çoğunun beş vakit namazdan uzak durmaları, hakikaten çok ciddi çalışmaları ve özel projeleri gerektiriyor.

Bir Çin atasözünde “Karanlıktan şikâyet edeceğine, kalk da bir mum yak!” derler. Elli yedi İslâm ülkesini ve özellikle ülkemizi de ilgilendiren beş vakit namaz meselesinde, önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve teşkilâtına vazife düşüyor. İlkokullar tatil olduğu zaman, bütün camilerde yaz Kur’ân kursları düzenlendiği gibi, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren projelerle, beş vakit namaz kılma kampanyaları da yapılabilir. Millet genelinin namaz kılma noktasındaki gevşekliğinin nedenleri araştırılarak, çok yeni projeler de üretilebilir. Asıl mesele ise, bu konuyu dert edinmektir. Cami görevlilerini, sadece gelenlere namaz kıldırmakla değil, diğer insanları da namaza alıştırmak ile vazifeli olduklarını telkin etmektir.

Millî Eğitim Bakanlığına da bu konuda vazife düşmektedir. Yeni yetişen nesillere din, iman dersleri vermek ve beş vakit namaza alıştırmak, kesinlikle lâikliğe aykırı bir durum değildir. Çünkü, lâiklik dinden uzak durmak anlamında olamaz. Din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak bilinen lâiklik, bu milletin genç nesillerine dinlerini öğretmeyi gerektirir.

Evet, Diyanet Teşkilâtı ve Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, bütün bir millet olarak dinimizi öğrenmeye ve uygulamaya ihtiyacımız vardır.