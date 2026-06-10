"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Beş vakit namaz için özel çalışmalar yapmak gerekir

Sami CEBECİ
10 Haziran 2026, Çarşamba
Kâinatın Efendisi sevgili Peygamberimiz (asm), bir hadis-i şerifinde “Müslüman ile kâfiri ayıran bir alâmet vardır, o da beş vakit namazdır.” buyurmuştur. Bu çok önemli hakikate binaen Bediüzzaman Hazretleri de “Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır” demiştir.

İslâm tarihi boyunca bütün İslâm âlimleri tarafından beş vakit namaza çok ehemmiyet verilmiş ve hakkında nice kitaplar telif edilmiştir. Evet, imansız ve namazsız geçen bir hayatın, Allah katında bir değeri yoktur. Yaşanan ömrü değerli kılan gerçek, önce iman ve sonra beş vakit namazdır. Çünkü, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “İnsan bu dünyaya yalnız keyif sürmek ve safa ile ömür geçirmek için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlanması ve zeval ve firakta [ayrılıkta] yuvarlanması şahittir.” (Hastalar Risalesi, 3. Deva)

Kur’ân-ı Kerîm’in haber verdiği gibi, bu Kâinatın Yaratıcısı’nı tanımak ve O’na (cc) iman ile ibadet etmek için gönderilen ekser insanların bahsi geçen hakikatten habersiz ve hatta inananların da ondan gaflet içinde yaşamaları, din hizmeti ile vazifeli olanları ciddi olarak düşündürmeli ve gerekli çalışmaları yapmaya sevk etmelidir. “Şimdiye kadar böyle gelmiş, böyle de gider.” demek doğru değildir.

Dünya çapında Müslüman ülkelerde yapılan bazı anket çalışmalarına göre, yüzde doksan bir oranıyla Gana, yüzde doksan ile Kamerun birinci ve ikinci gelmekte, diğer Müslüman ülkeler de buna göre sıralamaya girmektedir. Afganistan %88, Nijerya %86 Malezya %72, Endonezya %71 ile ön sıralarda bulunurken, Türkiye’de ise %21 oranına kadar düşmektedir. En düşük oran da, %2 ile Kazakistan’da bulunmaktadır. Yetmiş yıl komünist Sovyetler Birliğinin baskısı altında yaşayan Kazakistan’da bu kadar düşük oran çıkması, kimseyi şaşırtmamalıdır. 

Bahsi geçen oranlara göre, ülkemizde beş vakit namaz kılanların büyük bir ekseriyeti, hepimizin gözü ile gördüğü gibi orta yaş ve üzeri ihtiyarlardır. Kırk Yaşı altında beş vakit namaz kılanların oranı ise, çok fazla değildir. Genç nesillerin çoğunun beş vakit namazdan uzak durmaları, hakikaten çok ciddi çalışmaları ve özel projeleri gerektiriyor.

Bir Çin atasözünde “Karanlıktan şikâyet edeceğine, kalk da bir mum yak!” derler. Elli yedi İslâm ülkesini ve özellikle ülkemizi de ilgilendiren beş vakit namaz meselesinde, önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve teşkilâtına vazife düşüyor. İlkokullar tatil olduğu zaman, bütün camilerde yaz Kur’ân kursları düzenlendiği gibi, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren projelerle, beş vakit namaz kılma kampanyaları da yapılabilir. Millet genelinin namaz kılma noktasındaki gevşekliğinin nedenleri araştırılarak, çok yeni projeler de üretilebilir. Asıl mesele ise, bu konuyu dert edinmektir. Cami görevlilerini, sadece gelenlere namaz kıldırmakla değil, diğer insanları da namaza alıştırmak ile vazifeli olduklarını telkin etmektir.

Millî Eğitim Bakanlığına da bu konuda vazife düşmektedir. Yeni yetişen nesillere din, iman dersleri vermek ve beş vakit namaza alıştırmak, kesinlikle lâikliğe aykırı bir durum değildir. Çünkü, lâiklik dinden uzak durmak anlamında olamaz. Din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak bilinen lâiklik, bu milletin genç nesillerine dinlerini öğretmeyi gerektirir.

Evet, Diyanet Teşkilâtı ve Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, bütün bir millet olarak dinimizi öğrenmeye ve uygulamaya ihtiyacımız vardır.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    Bu nasıl faizle mücadele?

    115 hafızın icazet sevinci

    Rusya’da Osmanlı camileri sergisi açıldı

    YKS için geri sayım başladı

    Meteoroloji 9 ili uyardı

    Hukuk kültürü yerleşmeli

    Yargı sopasıyla muhalefet dizayn edilmez

    Ücretler eriyor iktidar seyrediyor

    Rekor artış: ''1 günlük nükleer silah harcamaları 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir''

    Trump'tan Netanyahu'ya: Tek başına kalabilirsin

    Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak - Orman yangını uyarısı yapıldı

    Antalya-Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    Trump: 2 hafta içinde İran'a karşı "tam bir zafer" ilan edeceğiz

    Kumar siteleri kapatılsın

    YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir

    Hububat alım fiyatına tepki

    Çiftçi sabana döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.