Öncelikli imtihanımız, birbirimizledir

Belki de kaybettirecek imtihanımız çok uzaklarda değildir. Öyle teçhizatlı düşman taifeleri, vuruşma sahneleri, uzak diyarlar falan olmayacaktır.

Yüksek ideallerle iman ve Kur’ân hizmetleri yaptığımız iman kardeşlerimiz belki de öncelikli imtihanımızdır, kim bilir.

Birlikte on yıllardır hukukumuz oluşmuş, kaderin ortak hizmetlerde buluşturduğu, ihtiyar ve irademiz dışında merhameten imdadımıza gönderilmiş, ebedî arkadaşlarımız olan iman kardeşlerimizle imtihan olmak ve kaybetmek (Allah korusun) hiç yakışık almaz değil mi?

Başkalarına anlattığımız Kur’ânî hakikatlerden kendimizin kaybetmesi acı olmaz mı? Daha düne kadar kahraman ilân ettiğimiz, maharetlerini anlata anlata bitiremediğimiz dâvâ arkadaşımızın, -ayrı düştüğümüz bir meseleden dolayı- gıyabında konuşmak, ölü etini dişlemek bir iman ehline yakışır mı? Nazarımızdaki Haydar Ağa, bugün olmuş Haydo. İhtilâf, imtihanımızdır.

Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) ile Halid b. Velid (ra) arasında geçen tartışma sonunda, fitneci birileri gelip Halid b. Velid (ra) aleyhinde Sa’d b. Ebi Vakkas’a (ra) gelip, ileri geri konuşmaya başlar. Sa’d (ra) durumdan ciddî rahatsızlık duyar ve o kişiyi susturur. Ve dilinden sahabe ahlâkını sergileyen şu cümleler dökülür: ‘Kardeşim Halid ile aramızda bir tartışma geçtiği doğrudur. Ama bu aramızdaki bağı koparmaz. İhtilâflarımız dinimizi tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmaz’.

İşte ölçü. Maksatta birsek, vesilelerdeki ihtilâf, taklidi ortadan kaldırıp, çeşitliliğe, zenginliğe vesile olduğundan, makbuldür. His ve hevesin beslendiği nefis tahriklerinde zarar dine; kardeşliğe, ihlâsa ve iman hizmetine gelir.

Oysa, birbirini inkâr etmediği, düşmanca duygular taşımadığı, aleyhinde konuşmadığı ve gıybetini etmeyip, ettirmediği sürece meşrû her farklı düşünce, uygulama İslâm’ın da kabulüdür. Bu müsbet ihtilâftır. Çirkin hislere, basit menfaatlere iman kardeşliği hukukumuzu feda etmemeli, ettirmemeliyiz.

Önce en yakından başlayıp, daha çok teşrik-i mesai ettiğimiz iman kardeşlerimizle aramızı düzeltip, yeni veballere düşmeden, helâlleşmeliyiz. Yoksa nefse kolay lokma olmak kaçınılmazdır. Allah korusun.