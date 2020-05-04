"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Öncelikli imtihanımız, birbirimizledir

Sebahattin YAŞAR
04 Mayıs 2020, Pazartesi
Belki de kaybettirecek imtihanımız çok uzaklarda değildir. Öyle teçhizatlı düşman taifeleri, vuruşma sahneleri, uzak diyarlar falan olmayacaktır.

Yüksek ideallerle iman ve Kur’ân hizmetleri yaptığımız iman kardeşlerimiz belki de öncelikli imtihanımızdır, kim bilir.

Birlikte on yıllardır hukukumuz oluşmuş, kaderin ortak hizmetlerde buluşturduğu, ihtiyar ve irademiz dışında merhameten imdadımıza gönderilmiş, ebedî arkadaşlarımız olan iman kardeşlerimizle imtihan olmak ve kaybetmek (Allah korusun) hiç yakışık almaz değil mi?

Başkalarına anlattığımız Kur’ânî hakikatlerden kendimizin kaybetmesi acı olmaz mı? Daha düne kadar kahraman ilân ettiğimiz, maharetlerini anlata anlata bitiremediğimiz dâvâ arkadaşımızın, -ayrı düştüğümüz bir meseleden dolayı- gıyabında konuşmak, ölü etini dişlemek bir iman ehline yakışır mı? Nazarımızdaki Haydar Ağa, bugün olmuş Haydo. İhtilâf, imtihanımızdır.

Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) ile Halid b. Velid (ra) arasında geçen tartışma sonunda, fitneci birileri gelip Halid b. Velid (ra) aleyhinde Sa’d b. Ebi Vakkas’a (ra) gelip, ileri geri konuşmaya başlar. Sa’d (ra) durumdan ciddî rahatsızlık duyar ve o kişiyi susturur. Ve dilinden sahabe ahlâkını sergileyen şu cümleler dökülür: ‘Kardeşim Halid ile aramızda bir tartışma geçtiği doğrudur. Ama bu aramızdaki bağı koparmaz. İhtilâflarımız dinimizi tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmaz’.

İşte ölçü. Maksatta birsek, vesilelerdeki ihtilâf, taklidi ortadan kaldırıp, çeşitliliğe, zenginliğe vesile olduğundan, makbuldür. His ve hevesin beslendiği nefis tahriklerinde zarar dine; kardeşliğe, ihlâsa ve iman hizmetine gelir.

Oysa, birbirini inkâr etmediği, düşmanca duygular taşımadığı, aleyhinde konuşmadığı ve gıybetini etmeyip, ettirmediği sürece meşrû her farklı düşünce, uygulama İslâm’ın da kabulüdür. Bu müsbet ihtilâftır. Çirkin hislere, basit menfaatlere iman kardeşliği hukukumuzu feda etmemeli, ettirmemeliyiz.

Önce en yakından başlayıp, daha çok teşrik-i mesai ettiğimiz iman kardeşlerimizle aramızı düzeltip, yeni veballere düşmeden, helâlleşmeliyiz. Yoksa nefse kolay lokma olmak kaçınılmazdır. Allah korusun.

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde 1 milyon 150 bini aşkın kişi iyileşti

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    OHAL ortamından artık çıkalım

    600 yayın yasağı binlerce erişim engeli

    Çiftçiler köye dönebilsin

    Minimum filoyla yakalandık

    36 bin ‘hayalet’ taşıyıcı olabilir

    İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı

    Bitlis Şehitleri Fidan ile Kuzu dualarla ebediyete uğurlandı

    SNHR: Suriye'de 707 medya çalışanı öldürüldü

    ABD'de ölü sayısı 67 bini geçti

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

    Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

    Yüzüğü parmağına sıkışan da onlardan yardım istiyor...

    İran'da son 24 saatte 47 ölüm

    Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs sebebiyle vefat etti

    'Hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

    ''Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil''

    'Bana bulaşmaz' demeyin

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Reisin sofrasına otur(ma)mak
    Genel

    OHAL ortamından artık çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?
    Şükrü BULUT

    Koronavirüse çare...
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile hayatında mutlu olmak için
    M. Said ZEKİ

    Bize yalan söylediler (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Öncelikli imtihanımız, birbirimizledir
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî cihada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.