ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Tevafuk mu’cizesi ve namaz - 2

Şemseddin ÇAKIR
20 Eylül 2025, Cumartesi
Meselâ, İmam-ı Âzam Hazretleri bir ayete 600 çeşit mana verirken, sen bunu nasıl bire indiriyorsun?

Bunun 599’u nereye gitti? Sen hangi cür’et ve cesaretle Kur’ân-ı Kerîm’in “kuru yaş her şeyi ihtiva eden” manasını kısıtlayıp, bir cümle ile  insan seviyesine indirip, içinden çıkılmaz hâle sokuyorsun? Senin maksadın nedir? Üstelik o zamanlar Risale-i Nurlar gibi bu meseleyi enine boyuna isbat ve ilân eden, en harika tefsiri de, yasak ediyorsun, neden? Neden mü’minleri kitabının hakikatlerini öğrenmekten mahrum ediyorsun? Hani siz, ilmi hür, irfanı ve vicdanı hür insanlar istiyordunuz! Yoksa bu bir tuzak mı? Bu hışım, bu zulüm neyin nesi? Neye ve kime hizmet ediyorsunuz? Açıkça ve mertçe neden söylemiyorsunuz? Akla hayale gelmez entrikalarla gümrükten mal kaçırmaya çalışarak, kime yaranmak istiyorsunuz? Hani Nasrettin Hoca bir kış günü sabah erkenden bir köye gitmiş, köpekler saldırınca taşlara sarılmış, donduğu için koparamıyormuş ve “Ne vicdansız köy, hem köpekleri salıyor, hem de taşları bağlıyorlar” diye serzenişte bulunmuş.  Bir nevi o söz gibi,  bunlar da, ne kadar Haham, Papaz ve oryantalist varsa Kur’ân-ı Kerîm’i onlara tercüme ettirip, İslâm âlimlerini de, asıp, kesip, hapis ve sürgünle susturup, ne kadar gayr-ı müslim varsa Müslümanların üzerine saldılar. Ayrıca bu milletin İlahiyatlar dahil eğitim ve öğretimini de 1923’te İngiliz’e 1948’de de, Fulbright anlaşması ile Amerika’ya devredip, bu günkü, ücube bir nesle zemin hazırlayıp vesile oldular. 

Böylece maksatları açığa çıktığı halde, hâlâ daha anlaşılmayacaksa, illâ kıyamete mi kalacak? Yani çılgınlaşan gençliğin sebebi bunlar olduğu gibi, bozuk ve proje ilâhiyatçılarının da yine sebebi o zamanlarda ekilen menhus tohumlardır. Bu plan hâlâ daha anlaşılmayacaksa kıyamete mi, kalacak? Azabı çok şedit olur. Çok yazık!

Bir de “Türk’ün kitabı Türkçe olur” diye ırkçılığı hortlatıp, bu millet dinsizliğe itilmişdir. Meselâ:

Bu asil milletin; medenî evlilik kanunu İsviçre’den, ceza kanunu İtalya’dan, ticaret kanunu Almanya’dan ve idare yasası Fransa’dan olup tam bir yamalı bohça  anayasası ile, utanmadan, sıkılmadan bir de üstelik milliyetçilik taslayarak, bir kahramanlık aldatmaca ve edası ile  o zor ve felâketli günlerde milletin gözü boyanıp zihni allak bullak edilmiştir. Cahil ve gafil olan güruh bunun  hâlâ farkında değildir. Yani bunlar, değil İslâm, sureti katiyyede Türkçülükle de, alâkası olmayan piyonlardır. Çünkü; Türk milletinin hakikî dini İslâm’dır. Evet onun için şair: “Sadık sanılır kisvede erbab-ı hiyanet,  mürşit sanılır lâhzada ashab-ı dalâlet” diye boşa dememiştir. Bundan; hem Hama’nı, hem Belam’ı, hem Lavrens’i ve hem de benzerlerini anlayabilirsiniz.

