1 günlük kral: İsmail Köybaşı

İspanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

İspanyol spor gazetesi Marca, 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı.

Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan Köybaşı, Granada'nın Kral Kupası'nda karşılaştığı Katalan ekibi Badalona maçına ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yine eski bir Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun asistini ağlarla buluşturan Köybaşı, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu, Türk futbolcunun Granada formasıyla attığı ilk, kariyerindeki beşinci gol olarak da kayıtlara geçti.

Ancak maçın 36'ıncı dakikasında sağ bacağında kas çekmesi yaşayan Köybaşı, yerini başka bir oyuncuya bırakarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. İspanyol Marca gazetesi 30 yaşındaki futbolcu hakkında, "İlk 11'de kendini gösterme fırsatını Badalona maçında bulan Türk futbolcu, uzun kariyerindeki 4. golünü attı. 2016 kasım ayından sonra ilk kez gol sevinci yaşayan İsmail'in bu mutluluğu, 36. dakikada sakatlanarak sahayı terk etmesiyle yarıda kaldı. Bu geceyi kesinlikle unutmayacak olan İsmail, acı tatlı bir tat bıraktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında iki gol daha bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı. Doğduğu şehir İskenderunspor'da futbol hayatına başlayan İsmail Köybaşı daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.