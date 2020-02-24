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24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

4 haftada büyük çöküş

24 Şubat 2020, Pazartesi 14:05
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 4 haftada yaşadığı 11 puan kaybıyla şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Son olarak Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra Galatasaray'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 4 haftada büyük bir çöküş yaşadı.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan, önce deplasmanda Gaziantep FK'yi sonra da sahasında şampiyonluk yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i yenen sarı-lacivertliler, 19. hafta sonunda 37 puanla 2. sırada yer alıyordu.

Sarı-lacivertliler için düşüş 20. haftada Trabzonspor maçıyla başladı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin 22. haftasında başkentte MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertlilerde derbide Galatasaray yenilgisi düşüş halkasının son zinciri oldu.

Son 4 haftadaki 12 puandan sadece 1'ini alabilen Fenerbahçe, bir maçı eksik Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. 19'uncu haftada 4 puan önünde olduğu Galatasaray'ın da 7 puan arkasına düşen sarı-lacivertliler, 6. sıraya kadar geriledi.

Son 22 sezonun en kötü ikinci yarı başlangıcı

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 6 haftasında sadece 7 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı.

Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci yarısındaki ilk 6 maçında bu kadar kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, sadece 6 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, bu süreçte kaybettiği puanlar yüzünden söz konusu sezonda şampiyonluktan oldu. Sarı-lacivertliler, 1997-1998 sezonunu 75 puanla zirvede bitiren Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Kadıköy düştü

Fenerbahçe, kalesi olarak gördüğü, iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda bu sezon çok fazla puan kaybetti.

Galatasaray'a karşı 20 yıllık serisini de kaybeden sarı-lacivertlilerin bu yenilgiyle puan kaybı 10'a yükseldi.

Bu sezon Ülker Stadı'ndaki 11 maçın 4'ünde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Antalyaspor'dan sonra Galatasaray'a da taraftarı önünde yenilen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'la da berabere kaldı.

Yanal'ın tercihleri tartışma konusu

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan düşüşte teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro tercihleri de tartışma konusu oldu.

Yanal'ın stoperde ısrar ettiği orta saha oyuncusu Jailson, son iki iç saha maçında 3 penaltıya sebebiyet verdi. Tolga Ciğerci'yi sol kanatta görevlendiren ve taraftarın bu konuda tepkisini alan Yanal, derbiye 9 ay sonra ligde ilk 11 şansı bulan Tolgay Arslan'la başladı.

Savunma ve orta saha tercihleriyle eleştirileri üzerine çeken Yanal'ı derbiden sonra taraftarlar da istifaya davet etti.

AA

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