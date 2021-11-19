5 atık şişe getirene ücretsiz maç bileti

Konyalı sporseverler Yeşil Tribün Projesi'ne büyük ilgi gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak düzenlediği "Yeşil Tribün Projesi'ne'' ilişkin, "Katılım şu anda çok güzel. Sadece 1 gün oldu, bine yakın ambalaj topladık. Konyalı hemşerilerimize ilgileri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hülya Şevik, Konyaspor Stadyumu önünde kurulan atık geri dönüşüm kutusu önünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaspor Kulübüyle ortaklaşa yürütülen "Yeşil Tribün Projesi" ile atıkların geri dönüşüme kazandırılması için farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Bu hafta sonu oynanacak İttifak Konyaspor-Rizespor maçı öncesi başlattıkları çalışmanın zamanla tüm Türkiye geneline yayılmasının hedeflendiğini ifade eden Şevik, şunları kaydetti:"Yeşil Tribün Projesi kapsamında burada ambalajlarımızı toplamaya başladık. 5 tane cam ya da plastik şişe getiren futbolseverlere bir makbuz veriyoruz. Bu makbuz karşılığında Pasolig'e giderek biletine yükletebiliyor. Atıklarımızın geri kazanılması, doğal kaynaklarımızın kaybolmaması ve israfın önlenmesi amacıyla bu proje başlatılmış oldu."Şevik, "Katılım şu anda çok güzel. Sadece 1 gün oldu, bine yakın ambalaj topladık" şeklinde konuştu.