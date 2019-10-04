A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yapacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor;
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Sinan Bolat
Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram
Orta sahalar: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci
Forvetler: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
AA