A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yapacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor; Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Sinan Bolat Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram Orta sahalar: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci Forvetler: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman AA

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