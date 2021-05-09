Adana Demirspor ile Giresunspor'da 'Süper Lig' sevinci

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor da Süper Lig'e 'merhaba' dedi.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

"Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, inanılmaz mutlu olduğunu, memleketinin takımının 26 yıldır Süper Lig'i beklediğini söyledi.

Adana'nın toprağının bereketli olduğunu kaydeden Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler de takıma gönül bağı ile bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizle oynadık ve hepsini yendik. Bu şampiyonluk sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan bir tanesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adana Demirspor çok daha iyi yerlere gelecektir, Adana Demirspor'la Süper Lig daha da renklenecektir."

Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu

Maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan futbolcular, coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle kutladı. Futbolcular, teknik direktör Samet Aybaba'yı omuzlarına aldı.

Maç bitiminde yapılan anonsla Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor tebrik edildi.

GZT Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'de

Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan GZT Giresunspor, lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig'e çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşadı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret kalmıştı.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

Bakan Kasapoğlu Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 sezonunda oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek her iki kulübümüzün de yeni inşa ettiğimiz stadyumları ile Süper Lig'imize renk katacağına eminim. İki kulübümüzün de bu başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adanalı ve Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."​​​​​​​

TFF'den Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adana Demirspor için "TFF 1. Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda şampiyon olan Adana Demirspor, Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı. Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’u tebrik ederiz." denildi.

GZT Giresunspor için ise şu ifadelere yer verildi:

"TFF 1. Lig’de bugün oynanan müsabakalar sonucunda GZT Giresunspor, Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı. Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’u tebrik ederiz."TFF'nin yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da içlerinde olduğu birçok Süper Lig ekibi, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u yayımladıkları mesajlarla tebrik etti.