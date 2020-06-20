Akhisarspor'da 12 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi. 12 kulüp personeline yeniden test uygulanacak

Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, yaptığı açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Kovid-19 çıktığını ifade etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını bildirdi.

Ligde topladığı 45 puanla sıralamada 5. basamakta bulunan Akhisarspor'un, TFF 1. Lig 29. hafta planlamasına göre yarın Altay ile deplasmanda maçı bulunuyor.

Galatasaray'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.