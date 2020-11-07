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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Alanyaspor ile Trabzonspor 1'er puana razı oldu

07 Kasım 2020, Cumartesi 19:30
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.

25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

49. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Caulker'ın ceza sahası içinde kafayla vurduğu top filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada Trabzonspor skora denge getirdi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın degajında sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak, ceza sahasına yerden ortaladı. Kaleci Marafona'nın müdahale etmek istediği top, Afobe'den sekti. Seken top, savunmadaki Caulker'a çarparak ağlara gitti: 1-1

88. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı, şutunu çekti. Kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

89. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Caulker topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

AA

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