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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi

15 Kasım 2019, Cuma 17:57
Antalyaspor ile 2.5 yıllığına sözleşme imzalayan Hırvat teknik adam Stjepan Tomas, "Ben bu kulüp için her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum" dedi.

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas getirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende, Stjepan Tomas Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Bülent Korkmaz'a Antalyaspor'a kazandırdıkları için teşekkür etti. Antalyaspor'a yeni teknik direktör araşıyında genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği olan hocaları araştırdıklarını anlatan Öztürk, "Stjepan Tomas ile iki üç defa görüştük. Araştırmamızı yaptık. Türk futbolunu yakından tanıyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray'da oynadı. 18 senedir Türkiye'de. Kendisini Türk sayıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptı İletişimi güçlü bir hoca" diye konuştu.

Antalyaspor'un geleceği için en doğru hamle olarak Stjepan Tomas ile yeni yola çıkmaya karar verdiklerini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"2.5 senelik kontrat planladık. Performansa ve zamana dayalı çeşitli artışlarla hocamızı motive edecek, Antalyaspor menfaatlerini olası yol ayrımında kulübe minimum zararda yürüyeceğimiz şekilde anlaşma oldu. Hocamıza anlayışından ve güveninden dolayı teşekkür ederim. Kendisine başarı diliyorum. İnşallah camiamızla uzun dönem çalışabileceğimiz bir hocamız olur ve Antalyaspor'u hedeflere beraber koşabileceğimiz kişi kadrosuna katmış oluruz."

Taraftara çağrı yapan Başkan Ali Şafak Öztürk, "Başarıya giden yolda beraber olacağız. Taraftarımız en zor günlerde takımın arkasında oldu. Yeni başlangıç gibi hamle oldu. Hocamıza, takımımıza destek için taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BU KADRO İŞ YAPAR'

Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Stjepan Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şey yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşünceme göre bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir Gaziantep maçında 3 puan kazanmak" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve antrenörlük yapan Hırvatistanlı eski kaleci Marjan Mrmiç ile Galatasaraylı eski milli futbolcu Ayhan Akman da yer alacak.

Etiketler: Antalyaspor, Stjepan Tomas
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