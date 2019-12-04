Antalyaspor’dan MHK’ye ilginç mektup

Antalyaspor hakem Uğurlu’nun atanmasıma tepkisini farklı bir üslupla gösterdi.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, ligin 14. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Pek muhterem MHK idare heyeti; Gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir. 8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir etmiştir. Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Hülasa; Bizleri yeis içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa etmenizin elzem olduğuna inanmaktayız. Mamafih temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha gösterilerek tefsir edilmesi hususunu arz-ı tazim ederiz.

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