Aslan evinde kükredi

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. 11. dakikada Galatasaray savunmasında paslaşmalar sonrasında top ceza sahası içindeki Fernando'da kaldı. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca baskı yapan Hutchinson topu kaptı. Ancak zamanında kalesini terk eden Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu. 23. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Feghouli çok sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Caner Erkin'den döndü. 34. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, soldan ceza sahasına girdi. Vida'dan sıyrılan Nijeryalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı. 36. dakikada Marcao'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının köşesinde şutunu çekti. Kaleci Karius, soluna gelen topu önledi. Altıpasa düşen meşin yuvarlak bir Beşiktaşlı futbolcuya çarptıktan sonra Karius'ta kaldı. 38. dakikada Belhanda sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde arka direkte yükselen Donk'un kafayla vurduğu top üstten auta gitti. 44. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Ev sahibi ekip yarı alanında olan taçta siyah-beyazlı futbolcular atışı kendilerinin kullanacağını düşünerek bir anda duraksadı. Diagne'nin kullandığı atışla hızlı çıkan Galatasaray'da Feghouli, pasını Fernando'ya attı. Ceza sahası yayı içinde kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı sağından gelen Onyekuru'ya aktardı. Nijeryalı oyuncu, uygun durumda topu ağlara gönderdi: 1-0 55. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta kazanılan taçı Mariano Diagne'ye attı. Bu oyuncunun ara pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşarak içeri giren Fernando'nun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Karius'tan döndü. Önünde kalan topu yeniden alan Fernando, Alman file bekçisinden sıyrılarak altıpasın sağ köşesinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 58. dakikada Mariano'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diagne'nin vuruşunda kaleci Karius sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 60. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic'in ortasında penaltı noktası üzerinden Vida'nın kafayla vurduğu top altıpas içindekin takım arkadaşından döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Ljajic'in vurduğu meşin yuvarlağı direk dibindeki kaleci Muslera kornere çeldi. 66. dakikada Onyekuru'nun penaltı noktası civarından uygun durumda şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti. 77. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol köşesinin hemen dışından doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topun sahibi oldu. 82. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Lens, yerden pasını penaltı noktası yanındaki Burak Yılmaz'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti. Müsabakayı, Galatasaray 2-0 kazandı. AA

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