Avrupa'da küme düştük

UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP'TAKİ SON MAÇINDA MACARİSTAN’A 2-0 YENİLEN A MİLLİ TAKIMIMIZ SON SIRADA YER ALARAK KÜME DÜŞTÜ. C GRUBU’DA FAROE ADALARI, CEBELİTARIK VE LÜKSEMBURG GİBİ TAKIMLAR BULUNUYOR.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan ile oynadığı ilk maçı Türkiye'de 1-0 kaybederken, deplasmandaki önemli maçta da rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Grubu 11 puan lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselen Macaristan, 6 puanı Türkiye'den aldı.

Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü.

C Ligi'nde şu takımlar bulunuyor: Türkiye, Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Beyaz Rusya, Litvanya. A Milli Takımımız, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü. Öte yandan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti.Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

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GÜNEŞ: MART’TA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, beklentilerinin altında bir mücadele sergilediklerini söyledi. Güneş, grubu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştükleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır." ifadelerini kullandı. Fotoğraf: TFF