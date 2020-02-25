Avrupa Ligi'nde son 16 belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek ekipler, yarın yapılacak tek ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 rövanşın ardından belli olacak. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe 20.55'te Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Inter-Ludogorets mücadelesi, İtalya'da hızla yayılan yeni tip koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak. Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle: Yarın: 20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3) 27 Şubat: 20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1) 20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2) 20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1) 20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0) 20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2) 20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3) 20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4) 23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2) 23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4) 23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0) 23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1) 23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0) 23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1) 23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1) 23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2) AA

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