Başakşehir’in UEFA’da tur günü

TEMSİLCİMİZ, AVRUPA LİGİ SON 32 TURUNDA 3-1 KAYBETTİĞİ İLK MAÇIN RÖVANŞINDA, SPORTİNG LİZBON İLE BUGÜN KARŞILAŞACAK.

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos’a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti. J Grubu’nda İtalya’dan Roma, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma’ya 4-0 yenildi. İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger’i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi. Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0’la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma’ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli’nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

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