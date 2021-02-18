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18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak

18 Şubat 2021, Perşembe 13:43
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

26. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Trabzonspor 11 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 11 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Öte yandan Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Trabzonspor galibiyet peşinde

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

AA

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